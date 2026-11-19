El Movistar Arena se prepara para cerrar noviembre de 2026 con una agenda cargada de recitales y espectáculos para todos los gustos. Desde el pop y la música urbana hasta el rock nacional, el cuarteto y las propuestas internacionales, el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo recibirá a reconocidos artistas durante los últimos días del mes.

Entre los nombres más destacados aparecen María Becerra, Andrés Calamaro, Paulo Londra, Las Pastillas del Abuelo y la legendaria banda estadounidense ZZ Top. También habrá lugar para homenajes a clásicos del rock argentino y espectáculos que combinan música con producciones audiovisuales.

El Movistar Arena se prepara para cerrar noviembre con una agenda cargada de recitales nacionales e internacionales Javier Rogoski

Con presentaciones programadas prácticamente todos los días, el recinto ubicado en Humboldt 450 continúa consolidándose como uno de los principales escenarios de la música en vivo en Buenos Aires.

Qué artistas se presentan en el Movistar Arena durante noviembre de 2026

La programación de la segunda mitad del mes reúne propuestas de distintos géneros y generaciones. María Becerra será una de las grandes protagonistas, con nuevas funciones de su espectáculo Quimera, mientras que Andrés Calamaro ofrecerá una noche dedicada a su trayectoria musical.

María Becerra tiene programadas tres presentaciones en el Movistar Arena durante noviembre Javier Rogoski

Por su parte, Las Pastillas del Abuelo tendrán dos presentaciones consecutivas y David Lebón y Pedro Aznar volverán a encontrarse sobre el escenario para celebrar el legado de Serú Girán.

Esta es la agenda de recitales confirmados para lo que resta de noviembre:

Los espectáculos figuran programados para las 21 horas, de acuerdo con la cartelera publicada.

Dónde comprar las entradas para los próximos shows

Las personas interesadas en asistir a alguno de los recitales pueden consultar los precios, las ubicaciones disponibles y las condiciones de ingreso a través de la página oficial del Movistar Arena.

Se recomienda revisar la disponibilidad antes de realizar la compra, ya que las entradas pueden agotarse y la programación está sujeta a modificaciones.

Dónde queda el Movistar Arena y cómo llegar

El Movistar Arena está ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo, junto al estadio de Atlanta. Gracias a su ubicación, cuenta con distintas alternativas de transporte público que facilitan el acceso desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Una de las opciones más prácticas es utilizar la línea B de subte y bajar en la estación Dorrego, ubicada a pocas cuadras del recinto. También se puede llegar mediante el tren San Martín, hasta la estación Villa Crespo, o el tren Urquiza, hasta Federico Lacroze. Además, distintas líneas de colectivo circulan por las avenidas cercanas.