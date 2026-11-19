El inventario de niños actores que transitaron con éxito a su etapa adulta en la pantalla no ha sido demasiado extendido. Jodie Foster, Leonardo Di Caprio, Scarlett Johansson, y más recientemente Timothée Chalamet, son algunos de los pocos ejemplos de merecido triunfo, mientras las páginas de la prensa de Hollywood a menudo se pueblan de nombres reconocidos que tras un breve paso por el temprano estrellato derivan en el escándalo -como Amanda Bynes o Edward Furlong, el niño de Terminator 2-, o en el inesperado ostracismo, como el joven Danny Lloyd de El resplandor o Mara Wilson de Matilda. Esas encrucijadas pueden haber surcado el pensamiento de Mckenna Grace, aquella niña que asomó como un prodigio dentro y fuera de la ficción en Un don excepcional (2017) como la mágica sobrina de Chris Evans, para captar luego la atención de Steven Spielberg en Ready Player One (2018), y finalmente el interés de Jason Reitman a la cabeza del equipo del renacimiento de Los Cazafantasmas: El legado (2021).

En la nueva entrega de la saga Los juegos del hambre

Ese ascenso promisorio se corona en estos días con el estreno de la nueva entrega de Los juegos del hambre, bautizada con el subtítulo “Amanecer en la cosecha”, en la que Grace protagoniza una nueva competencia por la supervivencia junto al actor australiano Joseph Zada, y los habitués Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson. Ya con 20 años, la actriz y cantante demostró que esos aires de rubiecita simpática y locuaz, un poco a la manera que había conquistado Shirley Temple en los albores del cine clásico, podían continuarse en mujeres de acción y estrategia, fruto de su evidente talento y de un persistente trabajo y consciente preparación.

Orígenes y hallazgos

Nacida en la ciudad de Grapevine, en la periferia de la trágica Dallas, la niña Mckenna comenzó a actuar y cantar en entornos familiares y desembarcó en la televisión con apenas seis años, primero en capítulos aislados en series como The Goodwin Games, Instant Mom y la legendaria CSI, para luego conquistar cierta permanencia en Crash & Werstein, como una de las hermanas del protagonista, un niño que conseguía dar vida a una marioneta y convertirla así en el hermano varón que no había tenido. Esa inicial visibilidad demostró algo más que el encanto infantil de Grace: cimentó el despliegue de una orgánica combinatoria entre la extrañeza y el humor, atributos que afirmaron su extraordinaria presencia en cámara. Por ello, sus apariciones en ficciones de terror como la bizarra Suburban Gothic -con guiños a la cinefilia, como la presencia de John Waters, y ecos del cine de Tim Burton-, la serie The Vampire Diaries, y la tímida aparición en una moderna versión de Frankenstein con Danny Huston como Victor Frankenstein y Carrie-Ann Moss como Elizabeth empujaron la condición de hallazgo de su aparición.

En Un don extraordinario junto a Chris Evans

Esos primeros pasos también consagraron la audacia juvenil de la actriz y sus serios intentos por escapar a ciertos encasillamientos. “En los primeros años traté de sortear el encasillamiento en atributos femeninos que solían venir como parte de la cultura de la celebridad”, reflexionaba en una reciente entrevista publicada en la revista Variety. La afición de Maisylee Donner -su personaje en la nueva entrega de la saga Los juegos del hambre, dirigida por Francis Lawrence- por los vestidos, los peinados y accesorios es mucho más que un signo de distinción. “En un universo donde los jóvenes se ven obligados a luchar a muerte para el entretenimiento del Capitolio, aferrarse a esas pequeñas expresiones de individualidad se convierte en un acto de rebeldía”, argumentó. Por ello la reinvención de su propia apariencia para esta película, más allá de su evidente tránsito por la adolescencia y del hecho de comenzar a interpretar personajes más adultos, supone un gesto de complejidad para su trabajo, a menudo en tensión entre soap-operas convencionales, películas de culto, y algunas sagas que fueron cimentando su popularidad. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha parece ser el último eslabón en ese camino.

Un lento camino de ascenso

Tras su incursión en la televisión diurna con más de cincuenta capítulos en la longeva The Young and The Restless -telenovela en el aire desde los años 70-, su corona como la scream queen moderna se fue consolidando con nuevos títulos: Amityville El despertar, la indie The Bad Seed -en la que contribuyó a desarrollar a su personaje desde el guion-, Annabelle 3: Viene a casa, de la multifacética franquicia de El conjuro y sus satélites, y la serie de Netflix The Haunting of Hill House, en la que dio vida a una versión púber de la excéntrica Theo Crain. También el año pasado formó parte del séptimo eslabón de la saga Scream, y en 2021 de Maligno, una de las últimas creaciones del prolífico James Wan.

En Scream 7 (2026)

Esa familiaridad con el alarido no le quitó versatilidad para proseguir con otros de sus intereses: la música. “Siempre me gustó la música”, revelaba cuando apenas tenía 16 años a la revista digital Flaunt. “Mi padre toca la guitarra. Es cirujano ortopédico, pero toca la guitarra y otros instrumentos. Así que cuando llegaba a casa siempre intentaba enseñarme y yo le decía: ‘No, papá, no quiero aprender’. Ahora le digo: ‘Sí quiero aprender. ¿Puedes enseñarme?’. Entonces me tocaba canciones de Nirvana y Foo Fighters, y me empezaron a gustar. Él fue mi primera introducción a una música que no fuera Taylor Swift”.

Este año presentó el single “Ugly and Rotten”, su canción más cercana al espíritu del rock, todo un cambio desde su debut en aquel año 2021, todavía marcado por la pandemia. Su canción debut había sido “Haunted House”, parte de la banda sonora de Los cazafantasmas: El legado, donde asomaba como una de las protagonistas junto a Paul Rudd, Carrie Coon y Finn Wolfhard. Aquel reboot de la mítica comedia ochentosa la puso ante un nuevo público: el universo de fans de aquel universo creado por Ivan Reitman y actores como Bill Pulmann y Dan Aykroyd. De hecho, para entonces ya estaba familiarizada con el universo de los superhéroes al aparecer en Capitana Marvel; también con los años 80 al ser parte de la serie Fuller House -fallida continuación de la inolvidable Full House, con Bob Saget y John Stamos-; y con los fantasmas, al darle voz a Dafne en Scoob, una nueva versión animada de las aventuras del perro detective Scooby-Doo (que en breve tendrá continuidad en una serie live-action para Netflix bautizada Scooby-Doo: Orígenes).

En el roboot de Los cazafantasmas: El legado (2021)

Pero es cierto que Los cazafantasmas: El legado -y su secuela, Los cazafantasmas: Apocalipsis fantasma, esta vez bajo la dirección de Gil Kenan- fue su verdadera graduación como actriz adolescente, además de la consolidación de su interés por la música más allá de la colaboración creativa ocasional, y la demostración de persistencia en la industria del entretenimiento. Desde entonces apareció como Esther Keyes en la ya concluida El cuento de la criada, papel que le valió una nominación a los premios Emmy, y que complejizó otros roles de mujeres en estructuras opresivas, como el de la hija del presidente de los Estados Unidos en Designated Survivor, o incluso su breve aparición como una versión infantil de Emma Swan, el personaje de Jennifer Morrison, en Once Upon a Time para la ABC. En la cuarta temporada de El cuento de la criada interpretó a la joven esposa de un comandante añoso de Gilead, quien da cobijo a June y a otras mujeres en fuga poniendo en jaque todo el andamiaje represivo de la nación. Finalmente sometida bajo los designios de la Tía Lydia, la trágica Esther explora sentimientos complejos y contradictorios que sirvieron a Grace como entrenamiento para su creación en la nueva Los juegos del hambre, cuyos circuitos represivos recuerdan la Gilead de Margaret Atwood.

Nuevos tiempos, nuevos desafíos

“Fue todo un desafío volver a interpretar a un personaje fuerte e impulsivo que, esta vez, se preocupa por su apariencia, sus vestidos y su imagen, pero no de forma vanidosa”, declaró hace unos días a Variety. “Para Maysilee es la única manera de aferrarse a su humanidad y de rebelarse contra un sistema que intenta convertirla en alguien inferior, o ni siquiera humana. Es, en cierto modo, su forma de demostrar que aún conserva su dignidad y su esencia, en medio de un sistema que intenta arrebatarle su identidad”. Ambientada 24 años antes de la primera Los juegos del hambre de 2012, entonces dirigida por Gary Ross, Los juegos del hambre: Amanecer en la Cosecha sigue al adolescente Haymitch Abernathy (el australiano Joseph Zada), cuando es seleccionado para competir en los quincuagésimos Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta ocasión, el Capitolio duplica el número de tributos, enviando a 48 jóvenes a la arena. Maysilee se encuentra entre los tributos del distrito 12 que participan en la mortal competencia, formando una alianza con Haymitch mientras lidian con los brutales intentos del Capitolio por controlarlos.

En Annabelle 3, una de sus tantas incursiones en el cine de terror

Mckenna Grace se afirma en una carrera que le permite combinar la popularidad de las franquicias como Los cazafantasmas, Scream, las recientes Scooby-Doo o Los juegos del hambre, con proyectos más arriesgados -como el thriller Aniversary del polaco Jan Komasa, director de Corpus Christi y Hater- o personales -como la comedia indie Nimrods de 2025-, que le permiten explorar sus propios intereses y aquellos que siente le debe a sus espectadores. “He tenido la suerte de trabajar con muchísima gente talentosa y amable”, contaba recientemente en una entrevista con L’Officiel. “Los juegos del hambre y Scooby-Doo son franquicias muy importantes que estamos cuidando con esmero y dedicando el tiempo necesario para crear algo de la mejor calidad posible. En estos proyectos, todos somos fans. De hecho, todos los actores y actrices buscamos proyectos que nos entusiasme, nos apasionen. Creo que lo importante es dar vida a una obra de la que estar orgullosa, y también con la que los fans estén contentos”.