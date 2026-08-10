De qué murió Ben Jones, el actor que interpretó a Cooter Davenport en los Duques de Hazzard

Este lunes 10 de agosto se supo que el actor Ben Jones, reconocido por su papel en los Duques de Hazzard, falleció a los 84 años, según consta en la información provista por su esposa en redes sociales.

Parte del elenco de Los Dukes de Hazzard

El actor, que es recordado por haber interpretado al mecánico Cooter Davenport en la serie televisiva, falleció de un infarto en su domicilio, de acuerdo al detalle publicado por su esposa Alma Viator.

“Hoy perdí al amor de mi vida. Ben falleció de un infarto. Estaba en casa descansando en su sillón favorito, esperando a que The Braves salieran al campo y derrotaran a los Yankees. Ben tuvo una vida increíble, plena y maravillosa. Amó y fue amado por muchísimas personas. Lo extrañaremos. Lo amé muchísimo”, escribió Viator, junto a una imagen en la que Jones está con una de sus mascotas.

Los Dukes de Hazzard se convirtieron en los primos más famosos de los años ochenta y el programa en uno de los más vistos por toda una generación.

La serie tuvo una infinidad de repeticiones, debido al acompañamiento de audiencia. En 1994, con la muerte de Sorrell Booke, el actor que interpretó al villano Boss Hogg, el elenco se reencontró en el funeral y en ese mismo momento comenzaron a circular rumores con la idea de un especial televisivo.

Ese proyecto se materializó en 1997, en el que los miembros del elenco se reunieron ante las cámaras para compartir anécdotas y charlar sobre la mística de este título que tantas alegrías les dio.

El actor Ben Jones falleció de un infarto

Fuera del ámbito actoral, Jones incursionó en la política y fue elegido para el Congreso de los Estados Unidos en 1988. En esa oportunidad ocupó un cargo como miembro demócrata de la Cámara de Representantes por el cuarto distrito de Georgia entre enero de 1989 y enero de 1993.

En ese mandato, Jones fue jefe de disciplina o coordinador de las votaciones del Partido Demócrata. Además, fue miembro del Comité de Asuntos de los Veteranos y miembro del Comité de Obras Públicas y Transporte.