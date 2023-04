La muerte de Guillermo Calabrese: lágrimas, desconcierto y la palabra de los que más lo admiraban

escuchar

Esta madrugada, murió Guillermo Calabrese . El cocinero -que tenía 61 años- sufrió un paro cardíaco y falleció en el Hospital Fernández. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo, donde el chef había hecho carrera con sus platos, en especial a sus colegas quienes compartieron el amor por esta profesión en la televisión.

Saenz: “No puedo creerlo”

Juan Braceli, Juan Ferrara y Ximena Saenz junto a Calabrese

Sus compañeros de Cocineros argentinos, ciclo en el que “Cala” estuvo desde 2010 hasta 2020, fueron los primeros en expresar su asombro por la triste pérdida. “Cala era una persona muy generosa con nosotros. Compartimos muchos años juntos, tenía un sentido del humor dentro y fuera del aire, era una persona muy graciosa. No puedo creerlo porque era muy joven”, dijo Ximena Saenz en diálogo con el ciclo Nosotros a la mañana.

Tras advertir que tanto ella como sus compañeros están en shock, la chef contó cómo fue la primera vez que lo conoció en el ciclo de la TV Pública: “Yo le tenía miedo porque era una eminencia en la cocina, era muy serio pero por dentro era muy dulce”, recordó. E inmediatamente compartió por qué Calabrese fue un grande en lo suyo: “El quería bajar a lo más simple la cocina, que la gente no le tuviera miedo a cocinar (…) Era un tipo súper laburador, no paraba nunca.”, señaló.

Respecto de cómo fue su última charla con él, reveló: “El año pasado que abrí mi restaurante me llamó para felicitarme. Conmigo tenía una cosa paternalista muy linda”.

Carreño: “La comunidad gastronómica está de luto”

Coco Carreño fue otro de los chefs que trabajó con Calabrese en su escuela y expresó su dolor en el ciclo de eltrece. “Nos conocemos hace mucho, teníamos una relación de mutuo respeto y fue un tipo que siempre confió en mí. Un día me llamo de la nada y me dijo que quería que dé clases en la escuela”, rememoró sobre la relación que tenía con el maestro de las hornallas.

Además de darle trabajo y compartir su pasión por la gastronomía, Cala fue una gran contención para él cuando su padre murió de Covid. “Cuando mi viejo se murió de Covid, el me mandó un mensaje súper emotivo. Que no lo quise volver a escuchar. No sé si era justo que él se muriera”, expresó entre lágrimas.

Carreño coincide con Ximena Sáez en que el chef fue un gran referente a la hora de simplificar la cocina para el público. “Encontró la manera de bajar una información que a nosotros nos enseñan para simplificarla para el público en general. Estás en televisión y es una cosa popular no podés hablar solo para 10 personas que te entienden”, reflexionó quien iba a compartir un próximo proyecto en TV.

Braceli: “Fue mi primer maestro”

Otro de los que se mostró impactado por la noticia fue el cocinero Juan Braceli, quién habló con Ernesto Tenenbaum en Radio con vos. “Recuerdo a Calita con una gigantesca carcajada, nos hemos divertido mucho. Fue mi primer profesor de cocina y mi primer maestro. Yo considero a los maestros aquellos que te tiran una llave y te abren puertas”, relató emocionado.

Braceli dio sus primeros pasos junto al chef en el Instituto del Gato Dumas, luego de abandonar una carrera en la actuación. “No me salían las cosas y la cocina se me estaba haciendo muy rústica. Un día, Calabrese me dice: ‘Escúcheme Braceli, esto es así: cocinar es como hacer el amor ¿Usted se pone a pensar cuando está haciendo el amor o se arroja y se entrega desde las vísceras?’ Eso, no sé por qué, me desbloqueó”, contó, entre risas.

Tras calificar de “voluptuoso” y “exuberante” su estilo para cocinar, Braceli confesó que era lo que más admiraba de su amigo y maestro: “Me transmitía pasión, arrojo, disfrute a la hora de cocinar. Él decía mucho la palabra “pantagruélico” para sus preparaciones que llevaban mucho de todo”, recordó.

LA NACION