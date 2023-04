Qué mañana con Cala: la decisión que tomó el programa tras conocerse la muerte del cocinero

escuchar

Conocida la muerte del chef Guillermo Calabrese, el ciclo que conducía en Canal 9, Qué mañana con Cala (de 10 a 12) informó que no saldrá al aire. “El equipo y sus compañeros están muy golpeados por la noticia”, indicaron desde esa señal en un breve comunicado. Es por eso que desde la dirección de la señal decidieron que el programa que le precede, Telenueve al amanecer, se extienda hasta las 12.

Asimismo en la cuenta de Instagram del canal publicaron un posteo en homenaje al cocinero: “Con profundo dolor despedimos a un gran compañero que nos enseñó todos los días a cocinar con amor y pasión. Hasta siempre Cala, te vamos a extrañar”.

Calabrese ayer había encabezado su show al igual que todos los días. Y se había despedido de los televidentes como un día más. El cocinero había llegado a principios de 2022 a la señal con el ciclo Qué Mañana con Cala luego de que su colega Ariel Rodríguez dejara el show que encabezaba en ese horario tras 12 años ininterrumpidos.

Junto a Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra, Andrea Purita y otros columnistas, Calabrese hacía un magazine en el que cocinaba, se trataban diversos temas sobre actualidad, espectáculos, viajes y nutrición, y también se presentaba música en vivo.

Respecto de las circunstancias de su fallecimiento, allegados a la familia informaron a LA NACION que como el cocinero vivía en Pilar y hoy muy temprano debía realizar una grabación en el canal, prefirió pasar la noche en la casa de su hija, en Palermo.

De hecho, en el programa de ayer, luego de que el chef se despidiera con un “Hasta mañana, los quiero mucho”, uno de los panelistas, Gómez Rinaldi, le había dicho: “Cala, mañana vengo a las 6.30 para desayunar con vos”.

De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad, cerca de las 3.15 de hoy, la hija llamó al SAME para que asistiera a su padre porque se encontraba descompensado. Al llegar, los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio no traumático, fue trasladado al Hospital Fernández mientras le realizaban maniobras del caso, pero no lograron reanimarlo.

Los comienzos de Calabrese con Dumas

Calabrese tuvo una extensa carrera desde los 28 años al lado de “El Gato” Dumas, quien fue su maestro. Más adelante, junto con el prestigioso chef, fundó el Colegio de Gastronomía Gato Dumas, en el cual tuvo el cargo de director académico general.

En los año 90, se sumó a apariciones televisivas con su maestro, y desde 2009 hasta 2019 formó parte del icónico programa de la TV Pública, Cocineros Argentinos. Desde el año pasado, estaba al frente de la conducción del magazine en Canal 9.

Hoy desde las redes sociales del colegio de gastronomía que fundó destacaron que era un gran profesional y una gran persona. Además, señalaron su “gran dedicación” por el instituto de enseñanza.

“Querida comunidad, con gran tristeza les informamos el fallecimiento de nuestro director Guillermo Calabrese. No hay palabras suficientes para describir su dedicación, entrega y amor por este instituto. Siempre se preocupó por el bienestar de cada uno con una palabra amable y una sonrisa en su rostro. Nos sentimos afortunados de haber tenido la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado y su presencia siempre será recordada con cariño y gratitud. Será parte de nosotros y su legado vivirá en nuestra institución. En este momento de duelo les pedimos a todos que lo recordemos como lo que fue, una gran persona y un formidable profesional. Descansa en paz querido Cala. Te recordaremos con cariño y agradecimiento”.

