Si bien la causa oficial de muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere aún no fue determinada de manera definitiva porque los médicos forenses aguardan los resultados de los estudios toxicológicos adicionales, la autopsia preliminar realizada por la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, confirmó que el cuerpo de la actriz no presenta signos de violencia, traumatismos ni indicios de participación de terceros. De confirmarse esta información, quedaría descartado un delito.

El médico forense Mike Ellis señaló que la causa y la manera de la muerte aún están pendientes de investigación y de la realización de estudios adicionales. De acuerdo con las autoridades, una llamada de emergencia fue recibida poco antes de las 14 de este domingo. La asistencia encontró a Panettiere en paro cardíaco, por lo que iniciaron maniobras avanzadas de reanimación, objetivo que no fue alcanzado. La actriz fue declarada muerta a las 14.32.

De qué murió Hayden Panettiere: los detalles de la autopsia. Captura de pantalla

La investigación preliminar tampoco identificó indicios de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas. Aunque un audio de los despachos de emergencia menciona una posible sobredosis y un paro cardíaco, las autoridades no establecieron todavía que una sobredosis haya sido la causa oficial de la muerte. La investigación permanece activa mientras las autoridades esperan los resultados de estudios adicionales, según informaron los medios locales.

Panettiere, conocida por interpretar a una animadora con superpoderes y a una estrella de la música country en ‌las series de televisión “Héroes” y “Nashville” y candidata en dos ocasiones a los Globos de Oro, fue hallada inconsciente en un complejo de apartamentos de Greenville, en Carolina del Sur.

En mayo, la joven había lanzado sus memorias “This is me: a reckoning” (“Esta soy yo: un ‌balance”), en las que relataba las dificultades de ser una estrella desde la ​infancia, el trauma que supuso el complicado parto de su ​hija en 2014 y sus posteriores luchas contra la depresión posparto y la adicción al alcohol.

“Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportaba un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, y a los millones de personas que la veían en la pantalla”, dijo su padre, Alan “Skip” Panettiere, en un comunicado. La actriz tuvo a su hija Kaya con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Panettiere saltó a la fama prestando su voz a Dot, la joven princesa hormiga, en ​la exitosa película animada de Pixar de 1998, Bichos. Luego interpretó a Claire Bennet, una animadora de instituto con superpoderes, en la exitosa serie de la NBC Héroes, que se estrenó en 2006. También apareció en ‌el drama sobre fútbol americano de 2000 Remember the Titans, protagonizado por Denzel Washington, conocida como Duelo de Titanes en Latinoamérica.

Panettiere obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro, en 2013 y 2014, a Mejor actriz de reparto en una serie de televisión, miniserie o película para televisión por su papel de Juliette Barnes en el drama musical Nashville. También formó parte de la saga de terror satírico Scream. La última aparición de Panettiere fue en el thriller psicológico Sleepwalker, estrenado en enero de 2026, en el que interpretaba a una madre afligida que padecía episodios ‌de sonambulismo.

Una vez que se hizo público su deceso, sus colegas y amigos de Hollywood reaccionaron con consternación y dolor. Viola Davis, su coprotagonista en el drama de 2014 Custody, recordó a Panettiere ⁠como “un alma vieja y sabia con un corazón muy profundo” en un homenaje publicado en las redes sociales. “Tus pruebas se ‌convirtieron en tu testimonio, y tu testimonio se convirtió en tu legado”, escribió.