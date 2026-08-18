Dos excompañeras de elenco de Hayden Panettiere, Connie Britton y Alexa Vega, despidieron a la actriz

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años, dejó una dolorosa huella en Hollywood. La trágica noticia se dio a conocer durante las primeras horas del día lunes, y en las redes fueron muchos los seguidores de la actriz, que compartieron innumerables expresiones de afecto dedicadas a la estrella de Heroes. También fueron muchos los famosos que se sumaron con sus mensajes de condolencias, entre quienes se destacaron rápidamente Connie Britton y Alexa Vega.

Vega fue una de las protagonistas de la saga Spy Kids, y su temprano estrellato coincidió con el de Michelle Trachtenberg y Daveigh Chase, otras dos ex estrellas infantiles que murieron en sus treintas, y que conocieron a Vega. Impulsada por ese dolor, la actriz escribió: “Mi corazón hoy se siente pesado. Esos no solo son nombres de mi niñez, sino que ellas eran chicas junto a las que crecí, y con las que compartimos un mundo que nos entusiasmaba, pero que también era increíblemente difícil. Éramos niñas navegando sobre algo enorme, y no todas tenían la contención que merecían”.

Más adelante, la intérprete concluyó: “Hoy siento un profundo dolor. Y llevo a las familias de ellas muy cerca en mis oraciones, y pienso en todos aquellos que cargan con luchas que no podemos ver. Hoy abrazá fuerte a los tuyos”.

Por otra parte, la mencionada Connie Britton, coprotagonista en Nashville junto a Panettiere, también compartió un sentido mensaje. En sus redes sociales, la mujer subió una foto junto a su antigua compañera de reparto, y luego expresó: “Esta era Hayden. De un esplendor radiante, brillando con luz absoluta. No tengo palabras para acompañar esta triste canción. Solo tengo el corazón roto. Te amo, chica. Descansa en paz”.

Un giro en la muerte de Panettiere

La revista People reveló este lunes nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años. Según el Departamento de Policía de Greenville, agentes y paramédicos acudieron al lugar alrededor de la 1:50 de la tarde, hora local, ante un llamado de emergencia. La información inicial indicaba que se trataba de una mujer inconsciente en una residencia en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Aún no se reveló públicamente la identidad de la persona que llamó, pero se cree que era amiga de la actriz estadounidense. Según informes de medios internacionales, los paramédicos intentaron reanimar a Hayden mediante técnicas avanzadas de RCP, un conjunto de procedimientos de emergencia que incluyen medicamentos especiales, tubos de respiración y monitorización del ritmo cardíaco.

Hayden Panettiere en el estreno de "Blonde" Jordan Strauss - Invision

Según los informes, Hayden fue declarada muerta a las 2.32, luego de que las compresiones torácicas realizadas por los paramédicos resultaran ineficaces. Mientras tanto, las grabaciones de audio del centro de llamadas de emergencia obtenidas por la revista People revelan que las autoridades mencionaron “sobredosis” y “paro cardíaco” tras la muerte de la actriz de Heroes y Nashville.

El Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville continúan investigando el caso. Sin embargo, ya se ha informado que “la investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas”. La policía también confirmó que fue “un conocido” de la actriz quien llamó a los servicios de emergencia.

La muerte de la actriz fue un verdadero shock para el mundo del espectáculo, ya que pese a su corta edad había trabajado en producciones de renombre.