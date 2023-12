escuchar

El martes 5 de diciembre se conoció la noticia de la muerte de Ian D’Angelo, el cocinero que se hizo conocido por su paso por algunos realities de televisión, entre ellos El Gran Premio de la cocina (eltrece). Una amiga del joven reveló información sobre la causa del deceso.

La muerte del joven fue reportada el lunes por sus compañeros de trabajo, quienes se acercaron hasta su casa en Caseros luego de que se ausentara en el restaurante “La Casa de la Villa”.

Según contó una de sus amigas a LA NACION, entraron por el techo y lo encontraron tendido en la cama, sin vida. La Policía científica que llegó al lugar le contó a la joven llamada Natacha que la causa de muerte parecía ser un infarto y que llevaba al menos dos días en ese estado, lo que situaría la hora de la muerte en la madrugada del sábado. Las próximas horas confirmarán o ampliarán de manera oficial esa primera impresión de las autoridades.

El emotivo último posteo de Ian D'Angelo en su cuenta de Instagram Instagram: @ian_dangeloo

Natacha contó que el sábado trabajó con Ian hasta la madrugada: “El último día que lo vi con vida fue cuando batimos récord en el restaurante, fue la primera vez que fue tanta gente. Salió todo perfecto porque lo dirigió él”.

A su vez, relató que volvieron juntos en el colectivo y él le dijo que se sentía raro: “Yo le dije que vaya al médico y me dijo que sí”. En ese sentido, recordó conmovida a su amigo: “Él quería compartir su conocimiento y nutrirse de conocimiento. Era una persona que no le importaba parar y ponerse a ayudar. Era un ser de luz pura. Jamás conocí a nadie como él, no tenía maldad. Si tenía que ayudarte, te ayudaba. No hay personas así hoy en día”.

Los familiares de D’Angelo organizaron una colecta para solventar los gastos del servicio fúnebre. Quienes quieran donar para honrar la memoria del joven pueden hacerlo al siguiente alias de Mercado Pago: Pocholito.66.mp.

Quién era Ian D’Angelo

Ian tenía 21 años cuando lo conocieron los televidentes en la quinta temporada de El Gran Premio de la Cocina, donde compitió hasta las semifinales. Aunque no ganó el certamen, el jurado decidió sponsorear su carrera como chef, algo que lo conmovió hasta las lágrimas. Su nivel en la cocina terminó de definir que fuera invitado a la octava temporada del reality, integrado por exparticipantes que recibieron una nueva chance para competir.

Nacido en Tres de Febrero, su talento le abrió otras puertas cuando a fines de 2020 fue convocado a MasterChef Argentina, el reality de cocina de Telefé, donde lo contrataron como productor gastronómico.

Su trabajo estaba detrás de cámara, en la asistencia de los participantes, algo que en aquel entonces describió en sus redes sociales: “Es otra parte de la gastronomía, donde nos toca trabajar de una manera más estratégica, en la cual hay que usar la cabeza y no tanto el físico, donde hay que ir al detalle, conocer infinidades de productos y muchas cosas más, una experiencia linda, diferente y sobre todo para aprender”.

En la actualidad, trabajaba en el restaurante “La Casa de la Villa”, ubicado en Villa Devoto.

LA NACION