Este martes por la tarde, se dio a conocer la lamentable noticia de la temprana muerte de Ian D’Angelo, exparticipante de El Gran Premio de la cocina (eltrece), producto de un infarto a sus 24 años. Sus familiares y amigos armaron una colecta a través de las redes sociales para poder afrontar los gastos del velorio.

Ian D’Angelo conoció la fama cuando fue parte de la octava temporada del reality gastronómico, en 2020. En el mismo, fue el sexto eliminado cuanto tenía 21 años y todavía era estudiante.

En diálogo con LA NACION, su amiga Natacha Santil Ramírez, quien trabajaba con él en un restaurante de Villa Devoto, todo ocurrió el sábado.

Ian D'angelo, ex participante de El Gran Premio de la Cocina, murió a sus 24 años Instagram: @ian_dangeloo

“Veníamos laburando lo más bien, teníamos eventos todas las semanas e íbamos a tener la semana siguiente. El sábado, que fue el último día que lo vi con vida, fue cuando batimos récord en el lugar. Fueron 108 personas y fue la primera vez que fue tanta gente. Salió todo perfecto porque lo dirigió él”, introdujo.

A la salida del trabajo, los amigos se fueron a tomar el colectivo rumbo a Caseros. “En el camino me dice que se sentía raro, que tenía como acidez. Yo le dije que vaya al médico porque era raro y me dijo que sí”, indicó. El joven tenía franco el domingo y le tocaba trabajar el lunes. “Lo noté que estaba medio ido pero pensé que era por el cansancio”, explicó Natasha. “El lunes tenía que trabajar a la mañana, pero no llegaba. No respondía los mensajes y las llamadas”, continuó.

Ian D'angelo, ex participante de El Gran Premio de la Cocina, murió a sus 24 años Instagram: @ian_dangeloo

Preocupada, Natasha fue a verlo alrededor ese lunes a las 16.00 horas junto a otro amigo, quien tuvo que trepar para ingresar a la casa. Allí lo encontraron, tendido en la cama. La joven intentó hacerle RCP, pero ya era tarde: Ian llevaba dos días muerto. “No tengo lágrimas de todo lo que lloré. No pude dormir”, subrayó Natasha.

Ian anhelaba tener su propio proyecto en la gastronomía y continuar desarrollándose en la carrera. “Él quería compartir su conocimiento y nutrirse de conocimiento. Era una persona que no le importaba parar y ponerse a ayudar. Ian era un ser de luz pura. Jamás conocí a nadie como él. Era una persona pura, no tenía maldad. Ambición de malicia. Si tenía que ayudarte, te ayudaba. No hay personas así hoy en día”, concluyó.

Cabe destacar que la familia está realizando una colecta a través de Mercado Pago para costear los gastos del funeral. El alias es “Pocholito.66.mp”.

El emotivo último posteo de Ian D’Angelo

En su cuenta personal de Instagram, el joven chef compartió un posteo motivacional a través de su cuenta de Instagram. En el mismo, da una serie de consejos para sus seguidores que están “en busca de su objetivo”.

“Creé en vos, hacé lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tu opción ni tampoco la opción de los que te rodean”, dijo en uno de sus mensajes y luego señaló: “Compartí tu experiencia, no te guardes nada, aprendé de los que saben si querés ser bueno”. Según sus amigos, el joven era un apasionado de la gastronomía que le gustaba compartir su conocimiento y ayudar a su entorno a que sigan progresando.

El emotivo último posteo de Ian D'angelo en Instagram Instagram: @ian_dangeloo

“Siempre seguro, firme, con criterio, humildad y callándose la boca cuando corresponda. Siempre profesional”, dijo en otro de sus enunciados; sin embargo, el que más lo representó es el que manifestó: “Desde chico me gustó liderar y de grande ser maestro de cocina. Para eso me levanto todos los días”.

