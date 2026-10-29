De qué murió Patrick Stewart, el actor de X-Men y Star Trek

Patrick Stewart murió el miércoles 28 de octubre a los 86 años, según informó AP. El reconocido actor de películas como X-Men y Star Trek tenía Alzheimer y, de acuerdo al comunicado de su portavoz Kelly Bush Novak, el tránsito de su enfermedad fue “una breve y conmovedora lucha”.

El comunicado oficial sobre la muerte de Stewart (Fuente: Instagram/@sirpatstew)

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, con música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y el tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar después de una vida de devoción a todos nosotros. Siempre atesoraremos la paz y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”, fue el comunicado que se publicó en la cuenta de Instagram del actor para anunciar la triste noticia.

En lugar de flores, la familia pide donaciones al centro de salud mental Johns Hopkins (Fuente: Instagram/@sirpatstew)

Además, la familia del actor pidió que, en lugar de enviar flores a su funeral, aquellos que lo deseen realicen “donaciones conmemorativas” a los centros de salud mental Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y a la Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources, en honor a lo que significó su lucha.

La trayectoria de Patrick Stewart

El actor nació en Inglaterra en 1940, en el pueblo de Mirfield, condado de Yorkshire. Desde joven sintió una atracción particular por el teatro y por ello estudió en la Bristol Old Vic Theatre School. Una vez recibido, se unió a la prestigiosa Royal Shakespeare Company en 1966.

Después de varios papeles dramáticos arriba del escenario, saltó a la fama internacional por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation (y sus posteriores películas y la serie Star Trek: Picard).

Su desembarco en la televisión sucedió de una manera inesperada cuando el productor de la serie de ciencia ficción Robert Justman lo vio, en una conferencia en la UCLA, leer a Shakespeare con su característico estilo serio y culto.

Patrick Stewart como el capitán Jean Luc Picard en Star Trek: la nueva generación

Justman llamó al actor para una audición, en contra de los deseos del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, que no creía que una persona calva pudiera ser el rostro de la nueva serie. Tras la audición, convenció al productor de firmar un contrato a largo plazo, pensando que solo sería por un año. Lo cierto es que se extendió por seis debido al éxito rotundo.

En 1987 se estrenó el primer capítulo de The Next Generation. “Todas las personas con las que hablé —agentes, directores, guionistas, otros actores— me dijeron: ‘No te preocupes por los seis años. Tendrás suerte si logras superar el primer año’”, recordó Stewart en una entrevista en 2010.

Acerca de su trabajo allí, en 2013 reflexionó: “Esos chicos me enseñaron que se puede hacer un buen trabajo y pasarlo bien al mismo tiempo. Antes de eso, siempre había pensado que ambas cosas no tenían ninguna relación”.

Patrick Stewart como el Profesor Charles Xavier

Ya en los 2000 se ganó el corazón de la generación millennial y Z con su trabajo como el profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica de X-Men.

Además de estas sagas, interpretó y estuvo en diferentes películas como El león en invierno y también condujo el programa de entrevistas Blunt Talk.

Stewart se casó tres veces. Primero con Sheila Falconer en 1966, y permanecieron juntos hasta 1990. Con la coreógrafa tearal tuvieron dos hijos: Daniel y Shopia. Luego se casó con la productora de Star Trek, Wendy Neuss, en el 2000 y estuvieron hasta el 2003. Tras esos dos matrimonios, llegó el tercero con la música de jazz Sunny Ozell en 2013.