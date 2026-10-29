Mariano Chihade habló sobre su mudanza a elnueve: qué pasará con LAM, SQP y Beto Casella

En las últimas horas trascendió un fuerte movimiento dentro del mapa de medios audiovisuales argentinos, ya que el grupo Octubre, dueño de elnueve, adquirió la totalidad de Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi. La productora creada por Mariano Chihade en 2005 es la responsable de éxitos como LAM, SQP, DDM y la reciente llegada de BTV a la pantalla de América.

En el marco de esta operación, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de elnueve, competencia directa de la señal en la que están sus programas actualmente. “La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años”, le dijo Chihade a LA NACION.

¿Qué pasará con los éxitos que produce Mandarina Contenidos en la pantalla de América? En el corto plazo seguirán en la pantalla en la que están cumpliendo los acuerdos vigentes. Por ahora, esta operación es parte de un cambio de paquete accionario. Si bien no hay una decisión tomada, conociendo la competencia entre los canales, todo indicaría que en 2027 sus productos podrían desembarcar en elnueve, aunque no es algo que esté confirmado.

Sobre su nuevo rol en elnueve, Chihade adelantó: “En lo personal, ni siquiera lo había soñado. Es algo excepcional. El desafío que tengo por delante es muy motivador”.

Una de las claves del posicionamiento de América en el tercer puesto, entre los canales más vistos, tiene mucho que ver con los números de LAM y SQP que, por lo general, son los de mayor rating del canal y que logran ganar la competencia directa con elnueve y muchas veces acercarse a eltrece. Asimismo, El diario de Mariana (DDM) logra imponerse en su franja frente al ciclo Con Carmen.

¿Qué pasará con Beto Casella?

Beto Casella, anoche en BTV

Además, en este último año, en América desembarcó Beto Casella con BTV, luego de haber dado un portazo al grupo Octubre por varios desacuerdos respecto de su emblemático ciclo Bendita. En el caso de que los productos de Mandarina se muden en 2027, la pregunta es qué pasará con el conductor que cerró una etapa de veinte años en elnueve en 2025. LA NACION pudo saber que Casella tiene contrato con América para 2027 y aunque el programa es de Mandarina Contenidos, habrá que ver cómo se dirime el tema en ese caso.

Actualmente, la señal que comanda Diego Toni fortaleció sus mañanas con los movimientos de horario que hizo con los noticieros y ¡Qué Mañana! y sus noches con el tándem Telenueve y Bendita. El gran problema que tiene, en materia de rating, está en sus tardes donde de 14 a 19 queda por debajo de estos promedios.

En cuanto a la programación de elnueve, esta semana termina la tira de ciclos periodísticos de las 23 en la que conducen Tomás Méndez, Fabián Doman, Romina Manguel, Viviana Canosa y Tamara Pettinato.

Mandarina Contenidos viene desde 2005 generando contenidos nacionales en diferentes pantallas y en los últimos años dentro de YouTube también. De formalizarse la mudanza de los programas, cambiará muchísimo la competencia televisiva entre dos canales que están peleando desde hace tiempo por el tercer lugar, detrás de Telefe y eltrece.