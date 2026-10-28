De villana favorita de la televisión de los 90 a mamá de una finalista de Popstars

Mientras busca convertirse en una de las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda que surgirá de Popstars, Kala Bidner cuenta con una voz en su familia capaz de darle consejos sobre popularidad y exposición: la joven cantante es la hija de Guadalupe Martínez Uría, una de las villanas más queridas y recordadas de las ficciones de los años 90.

El lunes, Kala interpretó “Make You Feel My Love” en una gala dedicada a las familias. En el estudio estuvo su papá, el deportista y empresario Diego Bidner. Su presentación le permitió avanzar en la competencia y acercarse un paso más a la posibilidad de integrar el nuevo grupo pop, mientras que en las redes sociales resurgió el dato sobre la identidad de su famosa mamá, quien ahora acompaña el recorrido artístico de su hija.

Cómplices. Kala Bidner con su mamá Fabián Marelli - LA NACION

Guadalupe Martínez Uría, una vida entre la televisión y la familia

Guadalupe Martínez Uría tenía 11 años cuando se presentó a un casting de Pelito. Después llegaron las publicidades y Clave de sol, la ficción que impulsó su carrera y la convirtió en una de las caras conocidas de la televisión juvenil. Su recorrido incluyó títulos como ¡Grande, pá!, Mi cuñado, Chiquititas y El precio del poder. “Siempre fui la mala”, recordó con humor en una entrevista con LA NACION publicada en marzo de 2025.

Kala Bidner, una de las finalistas de Popstars Argentina

El alejamiento llegó cuando decidió apostar a su relación con Diego Bidner, con quien tuvo a Ona, Kala y Máximo. Según contó, a su pareja le resultaba difícil verla en escenas románticas y le planteó que eligiera entre la actuación y la relación. Aunque reconoció que le hubiera gustado seguir trabajando, explicó que prefirió el futuro que imaginaba con él. Consultada sobre si alguna vez se lo había reclamado, fue clara: “Es una decisión que tomé yo”.

Guadalupe Martínez Uria dejó la televisión para formar una familia Fabin Marelli

La necesidad de hacer algo creativo, sin embargo, siguió presente. Durante los años fuera de la pantalla probó con el diseño de joyas y se formó en producción y dirección. La actuación había ocupado buena parte de su vida desde la infancia y encontrar otra actividad que la entusiasmara no fue sencillo. En aquella charla, contó que preparaba una ficción propia junto con un grupo de personas y que ese proyecto también contemplaba su regreso como actriz.

La vocación de Kala, en tanto, le permitió involucrarse en otro recorrido artístico, esta vez desde un lugar diferente. “Desde que Kala decidió dedicarse a la música, la acompaño y la ayudo también”, explicó. Así, después de años frente a las cámaras, Guadalupe empezó a compartir con su hija la experiencia que había acumulado en la televisión.

Kala Bidner, de cantar con Franco de Vita a buscar su lugar en Popstars

Kala Bidner entonó el Himno Nacional argentino en la previa de un partido de la selección en 2022

Su primera gran aparición fue a los 9 años, cuando compartió escenario con Franco de Vita en el Luna Park frente a unos 7000 espectadores. Aquella noche interpretó junto al artista “Tan solo tú” y confirmó que quería dedicarse a la música. Más adelante también cantó con Cristian Castro en el Movistar Arena, después de que el mexicano escuchara y aprobara su versión de “No podrás”.

Su formación había comenzado mucho antes: a los cinco años participó en un disco de canciones infantiles y luego grabó covers con sus hermanos Ona y Máximo. A los 14, compuso su primer tema, “¿Por qué?”. Las redes sociales se convirtieron en una vidriera para compartir sus interpretaciones y establecer contactos con otros artistas; entre sus publicaciones también apareció un encuentro con Justin Quiles.

La artista emergente Kala Bidner en el estadio Sadar, de Osasuna, antes del partido de Argentina vs. Estonia Instagram: @kalabidner

Otro momento de gran exposición llegó en junio de 2022, cuando entonó el Himno Nacional antes del amistoso entre la Argentina y Estonia, en Pamplona, España. Durante el entretiempo, volvió a cantar y despertó comentarios en las redes por su parecido con la periodista Morena Beltrán. Fue el partido en el que Lionel Messi convirtió los cinco goles del triunfo argentino.

Con canciones como “Trofeo”, “La primera vez” y “Souvenir”, Kala fue definiendo de a poco una identidad propia. “Le canto al amor y al desamor. Me inspiro en vivencias propias o que me cuentan mis amigas”, explicó a LA NACION en marzo de 2025. En esa entrevista también contó que había quedado seleccionada para La voz argentina, pero eligió otra propuesta. Ahora, en Popstars, busca dar un nuevo paso en ese recorrido.