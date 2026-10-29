Zaira Nara, entre la pelea de su madre con la China Ansa a la clave de su reconciliación con Jakob Von Plessen

Zaira Nara dio nuevos detalles de su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos Malaika (10) y Viggo (6), con quien se dio una nueva oportunidad a cuatro años de su separación en 2022.

A principios de mes, la modelo confirmó la noticia, pero aseguró que prefiere mantener su vida privada en la mayor reserva posible. “En un momento dije: ‘¿Che, qué necesidad? Si tengo toda mi vida, mi familia expuesta, mi mamá, mi papá, mi hermana, algo tengo que guardar para mí’. Uno guarda hasta que llega un momento en que ya pasa a ser una mentira si ocultás tanto”, sostuvo entonces en diálogo con Pollo Álvarez, su compañero de programa al aire de Quiero vale cuatro, por DGO Stream.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a apostar al amor tras cuatro años separados y dos hijos en común @jakotango

Ahora, con Sabrina Rojas como invitada, Nara se animó a revelar la clave para volver a apostar al amor con su ex e intentar que la relación funcione: no convivir y respetar la independencia de cada uno.

“Zaira es muy estricta. Me causa curiosidad tu reconciliación, ¿te puedo preguntar?“, dijo Rojas, que pasó de ser la entrevistada a la entrevistadora. ”Podés preguntar lo que quieras, pero puedo no responder al aire", señaló la verdadera conductora del ciclo. “Venía pensando en tu reconciliación”, retomó la palabra la ex de Luciano Castro. “¿Te dieron ganas de reconciliarte con alguien?“, respondió la hermana de Wanda, filosa. ”Mirá que el programa se llama Quiero vale cuatro, así que ojo con la pregunta porque a mí me gusta el truco", agregó.

Fue entonces que Rojas le consultó si está conviviendo con Von Plessen. “La verdad es que los dos viajamos mucho. Tenemos vidas muy independientes. Nos pasa que, con los viajes que tenemos, con la vida que llevamos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’. Vinimos 2.0″, explicó Zaira sobre la condición que ambos pusieron para darse una segunda oportunidad.

“Está bueno reconciliarte, pero de una nueva manera para que lo que no fue en su momento no vuelva a suceder”, apuntó Rojas. “Yo te escuché decir una vez que no volverías a convivir con nadie. ¡Yo tampoco!”, reafirmó Nara. “Creo que la convivencia en una pareja es fundamental y te diría que es casi imposible de evitar cuando tenés bebés muy chiquitos”, sumó.

“¿Cómo se organizan en casas separadas?“, indagó luego Rojas. “Estás muy interesada en el tema. Siento que te estás tentando a pegar un volantazo”, bromeó Nara y, a continuación, señaló uno de los mejores aspectos de su reconciliación. “Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos. ¡Es espectacular! A nuestra edad, casi que todos los hombres que conocés tienen hijos, si no es medio raro... Pero justo, por suerte, son mis hijos", concluyó.

Para Nara, mantener su vida independiente es una de las claves de su reconciliación @jakotango

“No me puedo hacer cargo”

Anoche, en la previa a la tercera edición de los Premios Ídolo, galardones que reconocen a creadores de contenido, streamers y figuras del entorno digital, Zaira fue consultada por la nueva faceta laboral de su madre, Nora Colosimo, como panelista de espectáculos y por el enfrentamiento mediático que ésta mantiene con China Ansa.

“No sé, no me meto, imaginate que ahora pasa a ser parte del trabajo de mi mamá, así que lo que ella diga es parte de su vida y no de la mía. Le va a pasar que se enfrente con gente con la que yo tengo buena onda o capaz no opino lo mismo”, se desligó la modelo y conductora frente a los cronistas que le preguntaron por el tema. “No me puedo hacer cargo porque es la opinión de mamá y es su trabajo, no el mío”, ratificó cuando el periodista de Desayuno Americano (América) le comentó que su madre había redoblado la apuesta y había dicho que Ansa estaba buscando cámara.

Wanda y Zaira Nara junto a su madre, Nora Colosimo, que ahora dio un paso al frente como mediática con peso propio Santiago Sedlacek - RS Fotos

Cabe recordar que el escándalo se desató cuando Colosimo publicó a través de sus redes sociales -sin dar nombres- el rumor de que la periodista había estado con el exfutbolista Pablo Migliore en una fiesta que celebraron los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Le dije: ‘¿Qué es esa placa, mami?‘“, contó Zaira entre risas. ”Pero le terminé de preguntar eso y le pedí si lo podía ir a buscar a Viggo porque yo no llegaba. Es mi mamá“, cerró, desdramatizando el asunto, no sin antes dejar sentada su postura. ”En mi familia nadie pide aprobación de nada, si me pidieran aprobación, todos se dedicarían a otra cosa".