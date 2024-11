De qué murió Paul Teal, actor de One Tree Hill

El actor estadounidense Paul Teal, más conocido por su papel de Josh en la serie One Tree Hill, murió a los 35 años a fines de la semana pasada, debido a una enfermedad con cuyo avance luchaba desde hace meses.

Así lo confirmó su pareja, Emilia Torello, quien dijo a la cadena TMZ que el intérprete había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa 4 el pasado mes de abril. Después de enfrentar este diagnóstico, Teal murió en Raleigh, en su estado norteamericano natal de Carolina del Norte, el pasado viernes 15 de noviembre.

“Eras mi alma gemela, mi futuro esposo, mi roca y mi futuro”, escribió Torello en un post de Instagram. “Te llevaron muy temprano, en una batalla que peleaste de manera valiente sin cesar. Aunque una parte de mí muere con vos, prometo pelear y encontrar alegría en la vida tanto como vos peleaste cada día”, se despidió la pareja del actor.

Quién era Paul Teal

El actor que murió el pasado viernes había nacido en 1989 en la ciudad de Wilmington, en el extremo oriental de Carolina del Norte, Estados Unidos. Su debut televisivo en 2009 sería uno de sus papeles más recordados, cuando interpretó a Josh en siete episodios de la séptima temporada de One Tree Hill.

El papel de Teal era el de un actor que tenía una vinculación amorosa con Alex, interpretada por Jana Kramer, antes de contar que era gay. Aunque su participación en el programa fue secundaria, la subtrama del personaje, que termina la temporada aceptando su sexualidad y contándosela a sus padres, lo hizo entrañable para muchos.

Por fuera de este rol, Teal tuvo participación en distintas producciones de la pantalla grande y chica que abarcaron más de una década. Como muestra su perfil en la plataforma Imdb (Internet Movie Data Base), algunas de sus actuaciones fueron en las películas Deep Water (2022), protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas, Fear Street Part 2: 1978 (2021), USS Christmas (2023) y las series Dinasty (2017) y The Walking Dead: World Beyond (2020). Además, el intérprete alcanzó a grabar una serie para Starz, titulada The Hunting Wives, luego de su diagnóstico. El programa, que se estrenará el año que viene, quedará como una aparición póstuma.

Como rescata la revista Variety, el actor también tenía un recorrido teatral propio, con papeles protagónicos en producciones como Newsies, Sweeney Todd, The Notebook y Rent, que interpretó en decenas de salas y escenarios de todo Estados Unidos.

El recuerdo de una compañera de One Tree Hill

Un testimonio de su presencia como actor lo dio en el día de su muerte quien fue su coprotagonista y directora en One Tree Hill, Bethany Joy Lenz. Su compañera de elenco recordó como fue el día en que descubrió a Teal, en una producción teatral de 2006 de The Notebook: “Era tímido y gracioso y tan cómodo en el escenario. Guau. Como si fuera su segunda piel. No podías quitarle los ojos de encima”.

“Más adelante, estaba preocupada por dirigir un episodio de One Tree Hill donde tendría que incorporar un nuevo personaje, Josh, la estrella de cine descarada”, recordó Joy Lenz en un post de Instagram sobre sus sensaciones previas al trabajo, que se evaporaron al saber que Teal tendría el rol: “Con su sentido del humor modesto y la voluntad de sumergirse en cada personaje, Paul fue perfecto para el papel”.

LA NACION

