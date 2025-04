Viviana Canosa explicó por qué habló ahora de Lizy Tagliani, y la comediante afirmó que la llevará a la Justicia

La inesperada guerra que desató Viviana Canosa contra Lizy Tagliani apenas está en ciernes. Ambas se pelearon hace más de una década, cuando la humorista dijo que la periodista, de quien había sido su peinadora, la había acusado de robarle una cucharita de plata, hecho que Canosa siempre desmintió. Y aunque el tema parecía haber quedado en el olvido de la farándula, el jueves por la noche Viviana reavivó la polémica cuando llamó a Ángel de Brito mientras estaba al aire de LAM (América TV) para contar su verdad. El round televisivo continuó el viernes en el nuevo programa de Canosa, Viviana en vivo (eltrece), donde acusó a su examiga de robarle en su propia casa en la época en la que trabajaban juntas. Por supuesto que la comediante se defendió en su propio espacio, La peña de Morfi (Telefe), donde resaltó que ella es una buena persona que no miente. Sin embargo, este lunes Canosa volvió a la carga y aseguró que tiene “un montón de cosas para seguir diciendo”, mucho más “fuertes” , mientras que Lizy se limitó a decir que la llevará ante la Justicia.

Qué dijo Viviana Canosa de Lizy Tagliani

Según contó la conductora, la humorista le habría robado en su casa cuando trabajaban juntas. “Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha, me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (…) Era un sobre con dólares”, relató.

En este mismo sentido, Canosa aseguró que Tagliani también le robó otros artículos de su hogar. “Yo tenía whisky y otras bebidas para mis amigos, y las bebidas iban bajando y me iba desapareciendo comida del freezer. O sea, iban pasando cosas en mi casa”, destacó. Asimismo, a modo de cierre, la periodista remarcó que enfrentó a su colega personalmente tras los episodios. "Fue el día que le dije ‘te pido un solo favor, andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando’”, concluyó.

El contraataque de Canosa

Consultada por el móvil de Puro Show (eltrece) sobre los motivos que la llevaron a hacer su descargo ahora, después de tanto tiempo, Viviana Canosa explicó: “Escuché a Marcela [Tauro] contando que había muerto su mamá y que Lizy se quiso levantar a su exnovio o a su novio, y capaz no fue puntualmente por eso, pero me revivió algo y empecé a abrir mi corazón y conté todo”. Asimismo, redobló la apuesta y advirtió: “Que no me provoquen porque tengo mucho más y tengo lo peor, que todavía no lo conté” .

En su momento, la discordia se había desatado cuando Tagliani dijo que Canosa la había acusado de robarle una cucharita de plata, algo que la periodista siempre desmintió. Por eso, en este nuevo round, Viviana aclaró: “Es una mentira que nunca entendí cómo arrancó, por qué una cuchara, una cosa que nunca tuvo ningún sentido y la dejé pasar. Eso me dolió mucho. Yo la ayudé a ser famosa, no era necesario inventar nada ”.

Sobre esa época en la que Lizy era su peinadora, Canosa comentó: “Nunca sentí pena por ella, me daba ternura, empatía, la veía sola, sin una contención familiar. Pero era un rollo que yo me hacía. Igual, a la gente que labura conmigo siempre trato de cuidarla porque a veces uno está más con esa gente que con su propia familia, y yo en esa época laburaba mucho”.

Pese a ese vínculo que las unió, la conductora sostuvo que no está dispuesta a sentarse cara a cara con Tagliani a aclarar las cosas: “Ya no, ya está. Yo conté la verdad y siento que con eso reivindiqué a mucha gente que estuvo conmigo muy cerca y vivió toda esa angustia, ese dolor, y que hoy me llamaron y me dijeron ‘qué suerte que lo pudiste decir’. Yo no me pongo en víctima, cero”.

“ Hoy no sé quién es Lizy Tagliani. En su momento fue una gran amiga mía . Tenía las llaves de mi auto, entraba a mi casa, nos abrazábamos, compartíamos, era muy trabajadora y me ayudaba a estar mona. De su trabajo profesional no tengo nada para decir, después, como persona, sí me decepcionó”, sentenció Canosa. Y remató: “Tendría que pedir perdón. Y, en segundo lugar, creo que Lizy Tagliani se autopercibe buena, pero imaginate cómo será”.

La palabra de Tagliani, tras las acusaciones

Esta mañana, los medios fueron a buscar a la conductora y humorista a la salida de su programa en Radio Pop, y ella, visiblemente afectada por la situación, aseguró: “No voy a opinar de nada hasta que no lo resuelva en la Justicia” .

Frente a la mayoría de las preguntas de los periodistas, Tagliani se limitó a dar esa misma respuesta, aunque también contó cómo está atravesando este momento. “ Estoy muy triste, pero muy tranquila . Por supuesto, esto lo voy a resolver en la Justicia, y después estoy dispuesta a hablar. Después de que se resuelva no tengo ningún problema de sentarme cara a cara con quien sea. Tengo la frente bien en alto , no me quita el sueño más que la angustia y la tristeza del momento”.

LA NACION