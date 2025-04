Viviana Canosa volvió a disparar contra Lizy Tagliani: “Es un lobo con piel de cordero”

“Subí la música… Me hace acordar a ese video de ese boliche que tengo”, lanzó Viviana Canosa con tono amenazante, dando a entender que tiene mucho más para contar sobre sus épocas junto a Lizy Tagliani. Tras agradecerle a todos los colegas “salvo a algunos que les encantan los pebetes y de los que voy a hablar hoy”, la conductora de eltrece aseguró que iba a contar toda la historia desde el principio.

Una historia que la periodista aseguró que va a repetir en Comodoro Py el próximo miércoles 16 de abril. “No me ando con chiquitas”, disparó. Después de recordar que ha “denunciado hasta presidentes”, Canosa explicó: “ A mí hay temas que me irritan profundamente y más los temas de los menores, yo nunca voy a decir nada que no pueda demostrar en la Justicia ”.

“El viernes decidí hablar y le saqué la careta a Lizy Tagliani. Para mí es un lobo con piel de cordero. Hace mucho tiempo tenía ganas de contar lo malo que me hizo, ya pasaron 14 años. Lo que no me imaginé es la repercusión que iba a tener en cadena nacional . Para mí lo más importante es que se caigan todas las caretas”, agregó mientras desplegaba un machete para no olvidarse de nada.

“Fui muy generosa con Lizy y ella muy ingrata conmigo. Me hizo mucho daño con todas sus mentiras cuando yo estaba embarazada de mi hija Martina. Yo alejada de la tele y ella colgándose de mi fama ”, recordó mientras advertía que en el día de mañana Ana Rosenfeld, testigo de esa época, estará apoyando sus dichos.

E inmediatamente, acudió al archivo para explicar situación por situación. Un video de Infama en las épocas de Santiago del Moro dieron cuenta como Tagliani admitía haberse robado una cucharita de la casa de Canosa. En otro fragmento, relataba cómo recurrió a ella cuando su madre falleció y no contaba con certificado de defunción. “ Tu vida es una gran mancha . Lizy, estás más sucia que una papa. Yo no manché el nombre de tu madre, por el contrario te ayudé. Pero no tuviste problema en hacer llorar a la mía. Tu doble vara es tremenda”, expresó furiosa.

Noticia en desarrollo

LA NACION