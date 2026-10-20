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Se conoció la causa de la muerte de Sahara Ray, la modelo que tuvo un corto romance con Justin Bieber
Informes periodísticos internacionales señalan el consumo de fentanilo como la causa del fallecimiento de la modelo australiana; su familia optó por desconectar el soporte vital tras el diagnóstico de muerte cerebral
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La muerte de Sahara Ray, modelo australiana de 34 años, conmocionó al mundo de la moda y a sus seguidores en redes sociales. Según informes publicados por los medios Page Six y Daily Mail, la causa del deceso sería una sobredosis de fentanilo, un potente opioide sintético analgésico, entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y hasta 50 veces más que la heroína.
La joven sufrió una descompensación el pasado viernes que obligó a su traslado urgente a un hospital en Los Ángeles. Los médicos la ingresaron en terapia intensiva bajo soporte artificial, pero sin embargo, el diagnóstico clínico de muerte cerebral resultó irreversible. La familia tomó la dolorosa decisión de desconectar el respirador el domingo por la noche.
La trayectoria de Ray alcanzó relevancia internacional durante 2016 debido a un vínculo sentimental con Justin Bieber. Medios de comunicación captaron imágenes de ambos en Hawái, aunque el artista canadiense evitó confirmar la relación en público. Previo a aquel episodio, la prensa también vinculó a la modelo con el cantante australiano Cody Simpson.
Su carrera inició en 2014, cuando consolidó su marca personal y fundó su firma de trajes de baño. Hija del reconocido surfista Tony Ray, creció entre Australia, California y Hawái, entornos que definieron su estilo de vida y su perfil como influencer con cerca de 900.000 seguidores digitales. El último año estuvo marcado por desafíos personales y de salud para la modelo: en enero de 2026, Ray celebró el nacimiento de su hija Snow, a quien calificó en sus redes como “su mayor tesoro”.
Poco tiempo antes, en abril de 2024, ella comunicó a sus seguidores un diagnóstico complejo: el síndrome de Guillain-Barré. Este trastorno neurológico autoinmune apareció tras un grave accidente vial en el cual un conductor ebrio la atropelló. La modelo narró a través de canales digitales cómo aquel evento alteró su cotidianidad: “Mi vida entera cambió en un instante”. La dolencia provocó una parálisis parcial en sus extremidades inferiores y requirió procesos intensivos de rehabilitación.
La madre de la modelo, Gretchen Bach, compartió un mensaje en declaraciones a Daily Mail: “Sahara era una joven increíblemente apasionada que amaba a su familia, la moda, a su hija Snow y al surf”. Asimismo, destacó el agradecimiento del círculo íntimo ante las muestras de afecto recibidas desde diversas comunidades globales.
Por su parte, la hermana menor, Ruby Ray, publicó un emotivo homenaje en Instagram. “Una luz tan brillante que este mundo se siente increíblemente más oscuro sin ella”, manifestó Ruby en su texto. El escrito también resalta el profundo dolor familiar ante la pérdida repentina: “Si el amor por sí solo hubiera podido mantenerte aquí, Sahara, habrías vivido mil vidas”.
Ray ya enfrentaba antecedentes médicos relevantes, dado que en diciembre de 2021 ingresó a un tratamiento de 30 días en un centro especializado para abordar temas de salud mental y adicciones. La última publicación de la modelo en Instagram data de julio, donde compartió fotografías junto a su hija. Los medios mantienen la reserva sobre los detalles médicos finales mientras los allegados piden privacidad en este momento de duelo.
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