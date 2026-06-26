De qué murió Sergio Aldo Carelli, el recordado Gorutta Jones de 100% Lucha

El mundo de la lucha libre argentina está de luto por la muerte de Sergio Aldo Carelli, el luchador que alcanzó gran popularidad por interpretar a Gorutta Jones en el recordado programa 100% Lucha (Telefe). Como era de esperarse, la noticia generó conmoción entre sus excompañeros y los seguidores del ciclo.

Carelli murió el 25 de junio tras una larga lucha contra un grave cuadro de salud. El luchador padecía una severa lesión en el nervio ciático que, con el paso del tiempo, afectó profundamente su calidad de vida, lo mantuvo internado durante meses y le impidió volver a trabajar. Debido a la complejidad de su estado, sus excompañeros de 100% Lucha habían impulsado una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los costos de su tratamiento médico.

Vicente Viloni despidió a Sergio Aldo Carelli con un sentido mensaje en redes sociales Captura Instagram (@vilonicampeondelpueblo)

La noticia fue confirmada por Vicente Viloni, quien fue su compañero en el programa y lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: “Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho”. Además, agregó: “Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”, en referencia a Pablo Más Albert, el Teniente Murphy, fallecido apenas cuatro días antes.

Una vida dedicada al deporte

Gorutta Jones fue uno de los personajes más destacados de 100% Lucha Archivo

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más recordadas de 100% Lucha, Sergio Aldo Carelli construyó una extensa trayectoria en el deporte. Desde muy joven practicó boxeo, tanto en el ámbito amateur como profesional, y más tarde incursionó en el fisicoculturismo, disciplina en la que llegó a competir de manera oficial. Su imponente contextura física, que superaba los 140 kilos, junto con su carisma, lo llevaron a ganarse un lugar destacado dentro del exitoso programa de Telefe.

Su personaje se caracterizaba por una máscara negra con detalles verdes y amarillos y un bastón de hockey sobre hielo que formaban parte de su entrada al cuadrilátero.