Murió un legendario campeón de lucha libre: así lo despidió Vicente Viloni

El mundo de la lucha libre argentina se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Sergio Aldo Carelli, reconocido popularmente por encarnar al recordado personaje Gorutta Jones en el histórico programa de televisión 100% Lucha. La noticia, que impactó profundamente a los seguidores del certamen televisivo, fue dada a conocer por su colega Vicente Viloni, uno de los referentes más importantes de la disciplina en el país.

El luchador, de acuerdo con lo informado, atravesaba un complejo cuadro de salud a causa de una grave lesión en el nervio ciático que le impedía movilizarse con normalidad, situación que lo mantuvo bajo atención médica en los últimos meses.

El mensaje que compartió hace 5 días Viloni por el delicado estado de salud que atravesaba su amigo

Vicente Viloni, quien mantenía un vínculo de amistad y hermandad con Carelli, utilizó sus perfiles en plataformas digitales para dedicarle una última despedida cargada de emotividad. “Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho, que en paz descanses, Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”, escribió el emblemático luchador en su cuenta personal, donde mencionó la reciente pérdida de Pablo Más Albert, el hombre detrás del personaje del Teniente Murphy, quien falleció apenas unos días antes, el domingo 21 de junio.

Vicente Viloni despidió a Sergio Aldo Carelli con un sentido mensaje en redes sociales Captura Instagram (@vilonicampeondelpueblo)

El deterioro en la salud de Carelli fue tema de preocupación para sus seguidores y excompañeros durante el último año. Ante esta situación, Viloni y otros colegas, como Hip Hop Man, organizaron iniciativas solidarias para asistir al luchador, donde recolectaron donaciones económicas y sangre. Al respecto, Viloni expresó en su posteo: “De parte de su familia y mía les agradecemos a todos los que ayudaron económicamente y con las donaciones de sangre. Muchas gracias a todos en nombre del gran Gorutta”.

A su vez, tras conocerse la noticia de la muerte, también compartió una colecta para poder realizar un sepelio: “En esta difícil situación, pedimos la ayuda de amigos y fanáticos para recaudar donaciones”.

El pedido de ayuda de Viloni para poder despedir a su amigo de 100% Lucha

Sergio Aldo Carelli, quien antes de su incursión televisiva se destacó en el fisicoculturismo y como boxeador amateur y profesional, alcanzó la popularidad masiva tras integrarse al programa creado por Eduardo Husni. Con una imponente presencia física de más de dos metros de altura y 140 kilogramos de peso, Gorutta Jones se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público infantil.

Caracterizado por su máscara verde y amarilla, su casco blanco y su bastón de hockey, el luchador llegó a coronarse campeón del ciclo al vencer a Mc Floyd, donde obtuvo el prestigioso Cinturón de Campeón de Campeones y el Bastón Luxor.

Gorutta Jones fue uno de los personajes más destacados de 100% Lucha Archivo

A pesar de ser introducido en la narrativa del show como uno de los personajes “malos”, su carisma logró que el público lo adoptara como uno de sus favoritos. “Me encantaba darles mi casco y mi bastón de presentación a los chicos. Era una forma de compartir el personaje con ellos”, recordó Carelli en sus declaraciones públicas. Su trayectoria en 100% Lucha fue extensa, ya que participó en múltiples torneos y enfrentó a figuras como La Masa, Ron Doxon y Vicente Viloni.

El adiós de Viloni en las redes sociales

Carelli dejó una marca indeleble en toda una generación que creció con los combates en el ring, y su partida, sumada a la del Teniente Murphy, cierra una etapa significativa para el espectáculo de la lucha profesional en la televisión argentina, lo que expone un vacío irremplazable entre los fanáticos que crecieron admirando sus habilidades, su fuerza y su particular estilo de combate.