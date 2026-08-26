De qué murió Tim Curry, actor de It y de The Rocky Horror Picture Show

Tim Curry murió este martes en su casa de Los Ángeles a los 80 años. La noticia, confirmada por el medio estadounidense TMZ, cierra un capítulo importante en la historia del cine, donde el actor británico destacó por sus interpretaciones de personajes oscuros y complejos. El intérprete enfrentó durante los últimos 14 años un estado de salud delicado tras sufrir un derrame cerebral en 2012 que limitó su movilidad y su capacidad de habla. Fuentes oficiales informaron que la policía acudió a su domicilio la noche del martes, momento en el cual verificó su deceso.

La trayectoria de Curry comenzó en Cheshire, Inglaterra, donde nació el 19 de abril de 1946. Aunque inició su formación como cantante, la actuación captó rápidamente su atención. El año 1975 representó un hito en su carrera gracias a la película The Rocky Horror Picture Show, bajo la dirección de Jim Sharman. Curry encarnó al Dr. Frank-N-Furter, rol que ya ejecutaba en el teatro. Pese al traspié comercial inicial de la obra, el paso del tiempo convirtió al filme en una pieza de culto. El actor reveló que su participación resultó vital para su crecimiento profesional, dado que él propuso el uso de zapatos de plataforma con lentejuelas y desarrolló técnicas personales de maquillaje.

Tim Curry sufrió un derrame cerebral en 2012 y esto marcó sus siguientes 14 años de vida Rodin Eckenroth - Getty Images North America

El talento de Curry para los villanos definió gran parte de su filmografía, ya que en 1990 alcanzó notoriedad mundial al interpretar a Pennywise en la adaptación televisiva de la novela It, de Stephen King. Su registro actoral incluyó además papeles en cintas como Annie, Leyenda, Mi pobre angelito 2 y Los tres mosqueteros. Además, prestó su voz a diversos personajes animados. A pesar de estos éxitos, el actor confesó ante la prensa su frustración por no haber interpretado a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, papel que finalmente recayó en Anthony Hopkins.

El episodio médico de 2012 alteró su vida de manera drástica, ante lo que Curry relató en una entrevista con Ben Mankiewicz para la CBS cómo un masaje rutinario desencadenó la alerta: “Me estaban dando un masaje, y el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti. Creo que deberíamos llamar a un médico’. Me sentía bien. No tenía ningún síntoma. No me dolía nada. Pensé que era una tontería, pero esa llamada lo cambió todo”. El diagnóstico confirmó un derrame cerebral, una situación que generó temor en el actor debido a los antecedentes familiares con su propio padre, quien murió a temprana edad tras sufrir un evento similar.

La interpretación de Pennywise de Tim Curry, en IT es uno de sus papeles más icónicos http://imgur.com/a/Ep395

Los años posteriores al incidente exigieron una rehabilitación constante y la recuperación del habla permitió a Curry continuar con trabajos de doblaje, aunque el camino resultó complejo. Su reaparición pública ocurrió en 2016 durante la celebración de los 40 años de The Rocky Horror Picture Show. En aquel encuentro, el actor compartió sus reflexiones sobre la muerte y la resiliencia personal. Sobre su condición física tras el derrame, comentó: “Estoy en esta ridícula silla, todavía no puedo caminar. No podré cantar ni bailar próximamente. Tengo serios problemas con mi pierna izquierda. Pero el humor me salvó. Es parte de mi ADN”.

El sentido del humor constituyó su herramienta principal contra la adversidad e incluso bautizó Teddy a su brazo inmovilizado. A lo largo de su vida, Curry enfrentó la pérdida temprana de su padre, su madre y su hermana mayor, situaciones que forjaron un carácter reservado. Sobre sus relaciones, el artista prefirió mantener distancia y privacidad absoluta, tal como plasmó en su biografía oficial: “He amado y he sido amado, y espero que usted también. Pero no me interesan sus romances. Y los detalles sobre mis asuntos del corazón o de la cama, con todo respeto, no son un puto asunto suyo”. Su partida deja el recuerdo de un actor versátil que encontró en la interpretación un modo de expresión única.