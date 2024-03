Escuchar

Este domingo 10 de marzo se celebrará la 96° gala de los Premios Oscar, que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Un año más, la competencia está muy reñida y todos esperan la entrega de galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Entre las nominadas a Mejor Película se encontra Anatomía de una caída, un film de Francia que consagró un gran éxito.

Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute, por su título original) recibió la nominación a Mejor Película en los Premios Oscar, junto a American fiction, Barbie, Los que se quedan (The holdovers), Los asesinos de la luna (Killers of the flower moon), Maestro, Oppenheimer, Vidas pasadas (Past lives), Pobres criaturas (Poor things) y Zona de interés (The zone of interest).

Sandra Hüller protagoniza este thriller psicológico de género dramático que recibió cinco nominaciones a los Premios Oscar 2024. Bajo la dirección de Justine Triet, la película dura dos horas y media y se rodó en Francia. La protagonista, quien también apareció en Zona de interés, fue preseleccionada para la categoría como Mejor Actriz Principal.

Sandra Hüller fue nominada a Mejor Actriz IMDb

De qué trata Anatomía de una caída

Anatomía de una caída se centró en la investigación policial, la batalla judicial y las dos versiones que podrían rodear el asesinato de Samuel, un padre de familia que fallece por un traumatismo craneoencefálico al caer del tercer piso de su casa, ubicada en los Alpes franceses. El hombre reside junto a Sandra, una escritora alemana, y su hijo Daniel, quien siempre va acompañado por su perro guía, ya que es ciego.

La película siembra durante 150 minutos la incertidumbre en el espectador y lo hará dudar de todo. ¿Fue un suicidio o un asesinato? Las dos claves del caso, luego de que Sandra es detenida como principal sospechosa del homicidio de su marido, pueden darlas el abogado de la acusada, Vincent Renzi, y el fiscal.

La inquietante película nominada a los Oscar IMDb

Los actores protagonistas de este film rodado en Francia son Sandra Hüller, Samuel Theis y Milo Machado. El resto del elenco fue conformado por Swann Arlaud y Antoine Reinartz. En tanto, sumergirá al espectador en una profunda reflexión acerca de la salud mental, la depresión, las relaciones románticas y la violencia.

Dónde se puede ver Anatomía de una caída

La película nominada a los Premios Oscar está disponible actualmente en los cines argentinos y escaló también a las pantallas de España, México, Perú y Chile.

Anatomía de una caída recibió la nominación en otras cuatro categorías: como Mejor actriz principal, con Sandra Hüller; como Mejor dirección, con Justine Triet; como Mejor guion original, escrito por Justine Triet y Arthur Harari; y como Mejor montaje, a cargo de Laurent Sénéchal.

Además, fue galardonada con dos Globos de Oro en su 81° edición, que tuvo lugar el 7 de enero, como Mejor guion y Mejor película de habla no inglesa. También recibió un Premio Bafta en la gala del 18 de febrero, como Mejor guion original; y un Goya como Mejor película europea.