Ya no hay vuelta atrás. Aunque todavía falta mucho para que empiece a hacerse realidad la película número 26 de James Bond, Robert Pattinson ya forma parte de la historia del agente secreto más famoso del mundo, que es al mismo tiempo uno de los personajes más conocidos de toda la historia del cine.

No sabemos todavía a quién se enfrentará Pattinson en su primera aventura como 007 y mucho menos cuál será el rostro de la nueva chica Bond. Ni siquiera sabemos cuál será el calendario de rodaje y en qué momento se producirá el estreno, previsto todavía idealmente para algún momento de 2028. Lo único cierto es que Pattinson será el séptimo rostro de Bond en los 60 años que lleva al servicio secreto de su Majestad británica y salvando al mundo.

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Robert Pattinson como el nuevo James Bond

Ese debate ya está terminado. La corona (o la jaula de oro, según se vea) que dejó vacante Daniel Craig ya tiene un nuevo ocupante. Pero otra discusión perdura y, por lo visto, tardará en agotarse. Una semana después del veredicto, la pregunta candente es otra: ¿está bien o está mal que Pattinson se convierta en el nuevo James Bond? ¿Es la mejor elección para el papel o la más desafortunada?

La personalidad del propio elegido alimenta el debate de una manera mucho más intensa de lo que hubiese ocurrido si Jeff Bezos, la plana mayor de los estudios Amazon-MGM, los productores estrella de Bond 26 (los experimentados Amy Pascal y David Heyman) y el director canadiense Denis Villeneuve, responsable de la próxima película, terminaban eligiendo a alguno de los otros candidatos de la lista final: Jack Lowden, Callum Turner, Nicholas Hoult o Josh O’Connor.

Robert Pattinson en una imagen de marzo último en Los Ángeles JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP

A diferencia de ellos, Pattinson llegó al papel después de convertirse en una estrella y participar en algunos de los proyectos más ambiciosos hechos para el cine de los últimos tiempos, de La Odisea a la inminente Duna, Parte Tres. Su trayectoria, que incluye además varias destacadas apariciones en películas independientes y de autor con ribetes ciertamente arriesgados, también funciona como un factor que divide con fuerza las opiniones entre defensores y detractores. La mitad cree que fortalece la elección y la otra mitad asegura exactamente lo contrario.

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Robert Pattinson interpreta a Antínoo, el gran villano de La Odisea de Christopher Nolan Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Por eso, ante el próximo Bond a primera vista no hay términos medios: a Pattinson transformado en 007 se lo ama o se lo rechaza. Aquí van cinco razones para respaldar su elección y otras cinco para desaconsejarla:

A favor

En primer lugar, la convocatoria de Pattinson parece la más correcta porque en teoría está en condiciones, mejor que los otros cuatro finalistas, de llevar a la pantalla a un Bond ideal para este tiempo. Ya no existen aquellas fronteras inalterables que distinguían a los héroes de sus adversarios. La etapa más reciente, personificada por Daniel Craig, dejó a la vista que el rival más peligroso de 007 es la propia y atormentada interioridad de nuestro propio protagonista. Y no resultó casual para nadie que la más reciente y estelar chica Bond haya sido la doctora Madeleine Swann (Léa Seydoux), psicóloga de profesión, un personaje que consiguió enamorar a nuestro héroe y ayudarlo al mismo tiempo a hacer terapia. Desde esa misma perspectiva, podríamos ver al Bond de Pattinson desde la continuidad con algunas de las líneas que definieron su perfil como el último Batman: retraído, inseguro, incapaz de controlarse del todo (sobre todo en cuanto a la ira), atrapado por varias dimensiones del miedo.

Daniel Craig y Lea Seydoux en el rodaje de Sin tiempo para morir GROSBY GROUP

En segundo lugar, también es posible ver a Pattinson como alguien capaz de llevar a Bond de regreso a las fuentes o a intentar un nuevo comienzo, algo esencial para un personaje que lleva cinco años de silencio y que se expuso a un final bastante cruento en su última aventura, Sin tiempo para morir, que fue además la despedida de Craig. “Es un hombre de belleza oscura y algo cruel”, dijo de Bond nada menos que su creador, Ian Fleming. Y Pattinson tiene mucho de ese physique du rôle: mide 1,85, tiene una apostura natural y un rostro de rasgos angulosos bien remarcados.

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Tercero, de esa misma apostura se desprende en principio una bienvenida ligereza, que es uno de los más visibles atributos de Bond a lo largo de su extensa vida en la pantalla. Que es, a la vez, una característica notoria de Pattinson en todo momento, inclusive fuera de los sets, donde parece divertirse mucho y desenvolverse con una frescura que a veces llega a ser temeraria: más de una vez hizo afirmaciones muy serias sobre temas que luego se confirmó que habían sido rotundas y fantasiosas invenciones. Si es capaz de controlar esa conducta o encaminarla en esta nueva etapa, podría resultar muy provechosa para su futuro como Bond.

Pattinson y John David Washington en Tenet, de Christopher Nolan Warner Bros.

Cuarto, Pattinson cuenta con una gran ventaja frente a los cuatro actores que llegaron junto a él al final del camino en la búsqueda del nuevo Bond. Todos participaron del casting, pero Pattinson tuvo a su favor haber hecho en 2020 la primera audición para el personaje mientras filmaba con uno de los directores más importantes del momento. En Tenet, de Christopher Nolan, personificó a la vista de todos a un agente encubierto de la inteligencia británica. Allí comprobamos que podía moverse con comodidad en un mundo similar al que Bond transita en sus aventuras y, además de traje, el uniforme predilecto de nuestro héroe. Fue como una audición anticipada. Quizás, todo un anticipo de lo que vamos a ver: bien vestido y con estilo, aunque la imaginación de Nolan resulte muy distinta a la de Villeneuve.

El quinto factor está directamente conectado con el nombre de quien dirigirá la película 26 de Bond. Aunque parezca a priori un dato menor, es fundamental que exista una corriente de confianza plena entre protagonista y realizador en este momento crucial de la historia de 007, en medio de un regreso tan complejo. Pattinson y Villeneuve están juntos desde junio de 2025, cuando empezó el rodaje de la tercera parte de Duna. Pattinson se sumó al elenco como una de las figuras estelares del cierre de la trilogía. Ambos seguirán juntos al menos dos años más porque compartirán primero la promoción de Duna: Parte Tres (que se estrena el 16 de diciembre) y, más tarde, todo el extenso proceso de producción del regreso de 007. Ya se conocen, tendrán tiempo para conocerse todavía más y sobre todo de fortalecer una corriente de confianza que resulta imprescindible en proyectos de semejante escala. Ese mutuo respaldo siempre se aprecia en la pantalla.

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En contra

El primer cuestionamiento que Pattinson recibió cuando se supo que estaba entre los candidatos a convertirse en Bond fue la percepción casi inmediata de que su perfil actoral no tenía nada que ver con el personaje. Como dijo Allison Wilkinson en The New York Times hace algunos días, lo primero que vemos en Pattinson es la imagen de un perdedor patético o la de un hombre desesperado por conseguir algunos días de vacaciones. Nada más alejado de lo que cualquiera imaginaría para James Bond. En ese sentido, casi toda la trayectoria de Pattinson en el cine desmiente desde el vamos cualquier asociación con la imagen que tenemos de 007. ¿Cómo un actor tan propenso al descontrol –se pregunta Wilkinson- sería capaz de interpretar al personaje más autocontrolado del mundo?

Pattinson viajó al mundo de la ciencia ficción en Mickey 17

Segundo, y en la misma línea, podría decirse con bastante fundamento que Pattinson no tiene ninguna historia en el mundo de los héroes cinematográficos. Más bien nos inclinamos a pensar en él como un actor más bien predispuesto para actuar de villano (allí está el ejemplo cercano y contundente de La Odisea para comprobarlo) o, en el mejor de los casos, de antihéroe o contrafigura del protagonista. Una corriente bastante extendida afirma que la elección de Pattinson resulta muy riesgosa para el futuro de Bond porque se trata de un personaje muy conocido que lleva bastante tiempo de silencio y necesita un regreso con gloria apoyado en la fortaleza de su identidad y de su propia historia. Nada de eso podría ofrecer el nuevo 007.

Tercero, y siguiendo ese mismo razonamiento, ¿acaso Bond necesita a un “extraño” como protagonista de esta vuelta tan resonante y esperada? Extraño en el sentido más literal del término. “Dicho de una persona que es ajena a la naturaleza o condición de otra de la cual forma parte”, dice la definición de extraño en el Diccionario de la Real Academia Española. Una presencia tan ajena corre el riesgo de que todo el mundo la vea como otra cosa, no como James Bond. Pattinson aparece como un extraño con todas las letras en este mundo.

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Connery y Craig, dos imágenes del Bond más viril Archivo

Cuarto, hay otra dimensión clave en la que Pattinson potencialmente expresa lo contrario de lo que se espera de él con su nueva identidad. Recordemos lo que pasó con Craig. Nunca en la historia vimos a un 007 tan áspero, tan atormentado y tan cargado de culpa, pero hasta en sus momentos de mayor introspección jamás perdió la enérgica e imprescindible virilidad que definió como casi ningún otro rasgo a Bond en 60 años de historia. Con distintos y sucesivos matices, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig lucieron esa condición sin el más mínimo artificio. Hasta cuando fue Batman, Pattinson nunca pudo apartarse de una imagen de debilidad y blandura impropias para el ejercicio seco, implacable y profesional de su futura tarea como sofisticado espía internacional.

Brad Pitt se autopostuló como villano de una futura aventura de James Bond KATIE FLORES - AFP