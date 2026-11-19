Sean Connery tuvo a Auric Goldfinger, el magnate interpretado por Gert Fröbe. Roger Moore se midió con el Max Zorin de Christopher Walken. Y Daniel Craig encontró dos de sus rivales más memorables en el Le Chiffre de Mads Mikkelsen, en Casino Royale, y el Raoul Silva de Javier Bardem, en Skyfall. Cada uno puso a prueba a un Bond distinto. Con Robert Pattinson como el nuevo agente 007 confirmado y Denis Villeneuve al frente de la película, la revista estadounidense Variety imaginó quiénes podrían interpretar a su próximo adversario.

Entre los nombres elegidos figuran Cillian Murphy, Tilda Swinton y Florence Pugh, que ya le hizo llegar su interés al director.

El próximo adversario tendrá la tarea de poner en aprietos a Robert Pattinson en su primera misión como 007 STEFANO RELLANDINI - AFP

Amazon MGM Studios confirmó el 16 de noviembre que el actor británico sucederá a Craig en la película, que contará con guion de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders. El estudio todavía no anunció quién interpretará al antagonista. Ante esa incógnita, Variety publicó una lista de 22 intérpretes que le gustaría ver frente a Pattinson. De esa selección, estos seis nombres permiten imaginar qué clase de rival podría tener el nuevo Bond.

Cillian Murphy

Cillian Murphy demostró su talento "villano" en Peaky Blinders Prensa Netflix - 10657_TheImmortalMan_211124.ARW

El ganador del Oscar por Oppenheimer ya mostró con Tommy Shelby, en Peaky Blinders, cuánto puede intimidar un personaje que rara vez deja entrever lo que piensa. También conoce el terreno de los villanos de gran escala. En Batman inicia, Christopher Nolan lo dirigió como el Espantapájaros, un psiquiatra que hacía del miedo su principal arma. El guion de Knight ofrece una coincidencia atractiva: el escritor que le dio voz a Tommy Shelby podría volver a escribir para Murphy, esta vez del otro lado de una historia de espionaje.

Florence Pugh

Florence Pugh: ¿una villana de 1,63 metros? Jordan Strauss - Invision

Pugh ya se permitió sugerir su nombre. En el evento Women in Hollywood de la revista Elle, la actriz contó que, tras enterarse de la elección de Pattinson, felicitó a Villeneuve por mensaje y le preguntó, con humor, si habría un papel de villana para una mujer de 1,63 metros. El director acaba de trabajar con ambos [Pattinson y ella] en Duna: parte tres. Y su interpretación de Cathy en Al este del Edén da una pista de lo que podría aportar al papel: la capacidad de volver inquietante a un personaje incluso en sus momentos de mayor serenidad.

Tilda Swinton

La enigmática Tilda Swinton, en la mira Markus Schreiber - AP

El especialista Pat Saperstein aseguró en Variety que la actriz británica podría darle a la saga una antagonista difícil de descifrar. Basta recordar la cortesía glacial con la que su ministra Mason defendía el orden del tren en Snowpiercer, de Bong Joon-ho. Hay, además, una conexión con el nuevo 007. Según recordaron, Pattinson elogió en una entrevista con Rotten Tomatoes la actuación de Swinton en Julia, el drama de 2008, y lamentó que hubiera pasado tan desapercibida. En una película de Bond, ese encuentro reuniría a dos intérpretes capaces de sostener una escena con muy poco diálogo.

Timothée Chalamet

Timothee Chalamet, ¿de niño mimado de Hollywood a villano? MICHAEL TRAN - AFP

Según Variety, la apuesta por Chalamet prolongaría una relación creativa que Villeneuve ya exploró en Duna. A medida que el personaje de Paul Atreides (Chalamet) acumula poder, el actor deja entrever cuánto puede haber de amenaza en una figura a la que otros ven como un salvador. Esa ambigüedad le daría un matiz al adversario de Bond: alguien capaz de convencer a otros de que sus ambiciones responden a una causa justa. El atractivo del cruce con Pattinson estaría en ver cuánto tarda 007 en advertirlo.

Tom Hiddleston

Tom Hiddleston podría resultar una posibilidad interesante

Como Jonathan Pine en The Night Manager, Hiddleston ya interpretó a un hombre capaz de infiltrarse en el círculo de un traficante de armas sin perder la compostura. Y con Loki, en el universo de Marvel, demostró lo persuasivo que puede resultar incluso cuando nadie debería confiar en él. En Variety, imaginan a Hiddleston como un exagente del MI6 caído en desgracia. El enfrentamiento tendría así un componente personal: Bond se mediría con un hombre que conoce su oficio y que quizá crea que el puesto debió ser suyo.

Jesse Plemons

Jesse Plemons, uno de los actores más versátiles del cine STEFANO RELLANDINI - AFP

En Breaking Bad, Plemons convirtió a Todd en un asesino terrorífico, sin perder la elegancia. Años después, en Guerra civil, de Alex Garland, le bastaba una escena para impregnar de un sentimiento amenazante a todos los espectadores. El actor, nominado al Oscar por El poder del perro y premiado en Cannes por Tipos de gentileza, podría llevar esa misma economía de gestos a la película de Villeneuve. Su villano sería de los que pueden mantener una conversación cordial mientras deciden qué hacer con la persona que tienen enfrente.