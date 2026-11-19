La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond desató las especulaciones sobre quiénes serán las actrices que lo acompañarán en la próxima película de la saga. Zendaya, Florence Pugh y Margot Robbie son algunas de las estrellas que suenan para el papel, aunque hay otras candidatas que también despiertan interés.

Pattinson, de 40 años, fue anunciado el 16 de noviembre como el sucesor de Daniel Craig, quien interpretó al agente secreto durante 15 años y se despidió del personaje con Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.

Robert Pattinson fue el elegido para interpretar al nuevo James Bond

La nueva película estará dirigida por Denis Villeneuve, pero todavía no se confirmó quiénes serán las próximas chicas Bond, una categoría que tradicionalmente combina el interés amoroso con el papel de aliada o enemiga del célebre espía.

Entre las estrellas que ocuparon ese lugar a lo largo de la saga se encuentran Ursula Andress, Honor Blackman, Daniela Bianchi, Diana Rigg, Jane Seymour, Barbara Bach, Carole Bouquet, Maud Adams, Grace Jones, Tanya Roberts, Famke Janssen, Michelle Yeoh, Sophie Marceau, Halle Berry, Eva Green, Olga Kurylenko, Bérénice Marlohe, Monica Bellucci, Léa Seydoux, Ana de Armas, Rosamund Pike, Izabella Scorupco, Teri Hatcher y Gemma Arterton.

Ursula Andress, la primera "chica Bond" Getty Images

Mientras se espera una decisión oficial, los fanáticos ya tienen sus favoritas y se volcaron a votar en una conocida casa de apuestas. Estas son las diez actrices que podrían quedarse con el papel.

Margaret Qualley

Margaret Qualley Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Es la principal favorita en las predicciones de la casa de apuestas Kalshi, con un 33% de probabilidades. La actriz de 32 años, conocida por Érase una vez en... Hollywood, demostró su versatilidad en distintos géneros. En 2026 protagonizó junto a Glen Powell la comedia negra Cómo ganar un premio, en la que interpretó a Julia Steinway, una antigua amiga manipuladora y seductora dispuesta a todo para conseguir una herencia millonaria.

Zendaya

Zendaya Jordan Pettitt - PA Wire DPA

Con un 30% de probabilidades, ocupa el segundo lugar. La actriz de Euphoria, de 30 años, ya compartió pantalla con Pattinson en tres películas: The Drama, La Odisea y Dune: Parte 3, cuyo estreno está previsto para diciembre. La posibilidad de que ambos vuelvan a trabajar juntos en la saga de espionaje entusiasma a los fanáticos.

Florence Pugh

Florence Pugh Ashley Landis - Invision

Tiene un 29% de probabilidades, aunque la actriz de Mujercitas, de 30 años, parece tener otra preferencia: interpretar a una villana. Después del anuncio de Pattinson, le escribió un mensaje a Villeneuve para felicitarlo por la elección y preguntarle, en tono de broma, “si había alguna antagonista de 1,63 metros que necesitara incorporar”.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy Evan Agostini - Invision

La actriz de 30 años reúne un 26% de probabilidades. Su experiencia en películas de acción y suspenso, como Fragmentado, El menú, Furiosa y Dune: Parte dos, la convierte en una candidata posible. Además, también compartirá elenco con Pattinson en la tercera entrega de Dune.

Adria Arjona

Adria Arjona

Con un 20% de probabilidades, la actriz de 34 años también aparece entre las favoritas. Su trayectoria incluye producciones como Parpadea dos veces y Aniquilación, además de The Thomas Crown Affair, prevista para 2027 y protagonizada por Michael B. Jordan. En Reddit, algunos usuarios ya manifestaron su apoyo: “Sinceramente creo que debería ser la primera opción”.

Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o CARLOS JASSO - AFP

La actriz de 43 años ya trabajó con Pattinson en La Odisea. También estuvo cerca de formar parte de la franquicia Bond: según informó Deadline, fue convocada para participar en Sin tiempo para morir, junto a Daniel Craig, pero rechazó la propuesta por problemas de agenda. Es conocida por sus papeles en Pantera Negra y Nosotros.

Sophie Turner

Sophie Turner Grosby Group - PA Media Group/The Grosby Group

La recordada Sansa Stark de Game of Thrones, de 30 años, tiene experiencia en producciones de acción gracias a la saga X-Men y a su próximo papel como Lara Croft en Tomb Raider. Su vínculo con el universo Bond tiene, además, una curiosa anécdota: para el cumpleaños número 30 de su exmarido, Joe Jonas, asistió disfrazada de chica Bond.

Jung Ho-yeon

Jung Ho-yeon Lionel Hahn - Getty Images Europe

La actriz surcoreana de 32 años ganó reconocimiento internacional con El juego del calamar. Vogue la incluyó entre las 45 intérpretes que podrían encajar en el papel y varios medios de Corea del Sur destacaron la posibilidad de que se convierta en la primera actriz coreana en integrar la franquicia. También participó en la recientemente estrenada película de acción Hope.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney Evan Agostini - Invision

La estrella de Euphoria, de 29 años, fue respaldada por Trina Parks, quien interpretó a una chica Bond junto a Sean Connery en Los diamantes son eternos (1971). “Ha hecho una gran variedad de trabajos como actriz”, destacó Parks, quien también elogió su estilo y su aplomo. El director Paul Feig se sumó al entusiasmo: “Preferiría que Sydney fuera la próxima Bond”. En Kalshi tiene un 11% de probabilidades.

Inde Navarrete

Inde Navarrette Jordan Strauss - Invision

La actriz de 25 años llamó la atención de Hollywood con su actuación revelación en el thriller Obsesión (2026) y se incorporó al Universo Cinematográfico de Marvel como Rogue, en el reboot de la franquicia X-Men. Consultada sobre la posibilidad de sumarse al universo de James Bond durante el evento Mujeres en Hollywood de Elle, el 16 de noviembre, respondió con entusiasmo: “¡Oh, denme un arma!”, según contó a Extra.

Margot Robbie

Margot Robbie Getty Images

La actriz australiana de 36 años también figura entre las favoritas de los fanáticos. Su nombre ya había sido vinculado con la franquicia en el pasado, cuando se especuló con su participación en Bond 25. Conocida por sus trabajos en El lobo de Wall Street, Escuadrón Suicida y Barbie, es otra de las estrellas que podrían sumarse al universo del agente 007.

Por su parte, la revista especializada Variety también elaboró su propia lista de posibles candidatas para convertirse en la próxima chica Bond. A diferencia de las predicciones de Kalshi, basadas en las apuestas de los usuarios, la publicación reunió una selección de 19 actrices que, por sus trayectorias, perfiles y experiencia en grandes producciones, podrían encajar en el universo del agente 007. Entre los nombres elegidos aparecen varias coincidencias con el listado de favoritas de los apostadores: Zendaya, Florence Pugh, Margaret Qualley, Anya Taylor-Joy, Adria Arjona, Margot Robbie, Sydney Sweeney e Inde Navarrete. La selección también incluye figuras consagradas de Hollywood y talentos de proyección internacional que no figuraban entre las principales candidatas de la reconocida casa de apuestas.

Emily Blunt

Emily Blunt THEA TRAFF - NYTNS

La actriz británica es una de las figuras más consolidadas de Hollywood. Alcanzó gran popularidad con El diablo viste a la moda (2006), donde interpretó a Emily Charlton, la asistente de Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep. Su carrera incluye películas de acción y suspenso como Al filo del mañana (2014), Sicario (2015) y Un lugar en silencio (2018). También interpretó a Katherine Oppenheimer en Oppenheimer (2023), papel por el que recibió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto.

Gemma Chan

Gemma Chan VALERIE MACON - AFP

La actriz británica, de ascendencia china, se hizo conocida internacionalmente por sus trabajos en Humans y Crazy Rich Asians (2018). También integró el elenco de Capitana Marvel (2019) y protagonizó Eternals (2021), donde interpretó a Sersi. Su experiencia en producciones de acción y ciencia ficción la convierte en una de las opciones que contempla Variety. Además, tiene un vínculo previo con el universo Bond: interpreta a la doctora Selina Tan en el videojuego 007 First Light. Consultada recientemente sobre la posibilidad de convertirse en chica Bond, respondió: “Me halaga y, por supuesto, que lo haría”.

Marion Cotillard

Marion Cotillard Scott A Garfitt - Invision

La actriz francesa es una de las intérpretes europeas más reconocidas de su generación. Alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Édith Piaf en La vida en rosa (2007), papel por el que ganó el Oscar a mejor actriz. Su trayectoria incluye producciones como El origen (2010), de Christopher Nolan, Batman: El caballero de la noche asciende (2012) y Aliados (2016), junto a Brad Pitt. Su experiencia en grandes producciones internacionales y su versatilidad dramática la convierten en una candidata de peso dentro de la selección.

Chase Infiniti

Chase Infiniti MICHAEL TRAN - AFP

Es una de las incorporaciones más recientes de Hollywood. La actriz estadounidense llamó la atención con su participación en Una batalla tras otra (2025), la película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que interpreta a Willa, la hija del personaje principal. Su actuación le permitió ganar visibilidad internacional y la posicionó como uno de los nuevos talentos a seguir. Variety la incluyó entre las posibles candidatas para acompañar a Robert Pattinson en la próxima película de James Bond.

Lily James

Lily James Vianney Le Caer - Invision

La actriz británica alcanzó popularidad internacional con su interpretación de Cenicienta en la película de Disney de 2015. También protagonizó Baby Driver (2017), Mamma Mia! Vamos otra vez (2018) y la miniserie Pam & Tommy (2022), en la que interpretó a Pamela Anderson. Su recorrido incluye tanto películas de acción como comedias románticas y dramas de época, una versatilidad que podría jugar a su favor en una franquicia que combina distintos géneros.

Gugu Mbatha-Raw

Gugu Mbatha-Raw Jeff Spicer - Getty Images Europe

La actriz británica se destacó en películas como Belle (2013), Beyond the Lights (2014) y La verdad duele (2015). También participó en el universo Marvel, donde interpretó a Ravonna Renslayer en la serie Loki. Su trayectoria combina cine independiente, grandes producciones y televisión, con personajes que le permitieron demostrar distintos registros interpretativos.

Isabela Merced

Isabela Merced Instagram @isabelamerced

La actriz y cantante estadounidense, de ascendencia peruana, comenzó su carrera desde muy joven y fue ganando espacio en Hollywood con producciones de distintos géneros. Interpretó a Dora en Dora y la ciudad perdida (2019), participó en Sicario: Día del soldado (2018) y formó parte del elenco de Madame Web (2024). Más recientemente se incorporó al universo de DC como Hawkgirl en Superman (2025) y participó en la segunda temporada de The Last of Us. Su experiencia en películas de acción y aventuras la convirtió en otra de las elegidas por Variety.

Anna Sawai

Anna Sawai FREDERIC J. BROWN - AFP

La actriz japonesa alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Lady Mariko en Shōgun, la serie de FX que se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de los últimos años. Su trabajo le valió el premio Emmy a mejor actriz protagonista en una serie dramática en 2024. También participó en Pachinko y en Monarch: Legado de monstruos. Su formación como intérprete y su experiencia en producciones internacionales la ubican entre las candidatas que podrían aportar una nueva identidad al universo Bond.

Hunter Schafer

Hunter Schafer Gosby Group

La actriz y modelo estadounidense se hizo conocida mundialmente por interpretar a Jules Vaughn en Euphoria, la serie de HBO. Su carrera cinematográfica incluye Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023), donde interpretó a Tigris Snow, y la película de terror Cuckoo (2024), en la que tuvo su primer papel protagónico en cine. Su perfil y su creciente presencia en Hollywood la convirtieron en una de las apuestas más jóvenes de la selección de Variety.

En las redes, los fanáticos de la franquicia también aportaron nombres y también hay actrices que, como el crédito local Eva de Dominici, ya explicitaron su interés por formar parte de la franquicia. Algunos de los nombres más leídos -además de los que ya se incluyen en los otros listados- en distintas plataformas son:

Emma Watson

Emma Watson

La posibilidad de volver a ver juntos a Emma Watson y Robert Pattinson, más de veinte años después de haber compartido pantalla en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), tiene un atractivo. En aquella película, ella interpretaba a Hermione Granger y él daba vida a Cedric Diggory. Desde entonces, ambos construyeron carreras muy diferentes, pero Watson demostró que podía moverse con soltura entre grandes producciones y proyectos de autor. Protagonizó Las ventajas de ser invisible, The Bling Ring, La bella y la bestia y Mujercitas, entre otras películas. Aunque lleva varios años alejada de la actuación —su último largometraje fue precisamente el de Greta Gerwig, estrenado en 2019—, en 2025 contó que extrañaba interpretar, aunque no las obligaciones promocionales de la industria.

Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea

La actriz y modelo rumana Mădălina Ghenea podría ser una elección muy interesante para recuperar uno de los ingredientes más reconocibles del universo Bond: la elegancia, el glamour y una presencia física que no pasa inadvertida. Nacida en Slatina, Rumania, desarrolló buena parte de su carrera en Italia y participó en producciones internacionales como Dom Hemingway, junto a Jude Law; La juventud (Youth), de Paolo Sorrentino, y Zoolander 2. También interpretó a Sophia Loren en una breve aparición en House of Gucci, de Ridley Scott.

Mikey Madison

Mikey Madison MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es, quizás, una de las apuestas más audaces de la lista. Mikey Madison no responde al molde tradicional de las chicas Bond: su carrera está más asociada con personajes intensos, incómodos y de bordes filosos que con la sofisticación clásica del universo 007. Pero justamente ahí podría estar su atractivo. Después de llamar la atención en Había una vez... en Hollywood y Scream, la actriz dio un salto decisivo con Anora, la película de Sean Baker que le valió el Oscar a mejor actriz en 2025. Su interpretación de una joven trabajadora sexual de Brooklyn, impulsiva, vulnerable y combativa, demostró que puede sostener una película sobre sus hombros y moverse con una naturalidad notable entre el drama, la comedia y la tensión.

Eva de Dominici

Eva de Dominici Gerardo Viercovich - LA NACION

La actriz argentina es una de las posibles candidatas que más interés despiertan desde nuestro país. Instalada en Los Ángeles desde 2018, construyó una carrera internacional con participaciones en producciones como Hawaii Five-0, The Cleaning Lady y Maradona: Sueño bendito. También trabajó junto a Bruce Willis en Cosmic Sin y compartió elenco con Pedro Pascal en The Uninvited. En 2026 estrenó Bolas arriba, una comedia de acción protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Peter Farrelly. Además, tiene un antecedente que alimenta las especulaciones: en una entrevista de 2022 reconoció que le encantaría participar de una película de James Bond. “Me fascinan las películas de 007”, aseguró.

Isis Valverde

Isis Valverde Scott A Garfitt - Invision

Es una de las actrices más populares de Brasil y lleva más de dos décadas de trayectoria en televisión y cine. Se destacó en producciones como Avenida Brasil, A Força do Querer y Amor de Mãe, que la convirtieron en una figura reconocida en su país. Su desembarco en Hollywood llegó con Código Alarum (2025), un thriller de acción protagonizado por Sylvester Stallone y Scott Eastwood, en el que interpreta a Bridgette Rousseau, una espía. La experiencia en una producción internacional de espionaje y acción podría convertirla en una opción interesante para el universo Bond.

Camila Queiroz

Camila Queiroz

La actriz y modelo brasileña alcanzó reconocimiento internacional con Verdades Secretas (2015), la serie de televisión en la que interpretó a Angel, una joven que ingresa al mundo del modelaje y termina involucrada en una trama de secretos y relaciones peligrosas. Su actuación fue uno de los grandes puntos fuertes de la producción y le abrió las puertas a otros proyectos de la televisión brasileña, como Êta Mundo Bom!, Pega Pega y Amor Perfeito. En 2025 volvió a destacarse con Beleza Fatal, una producción de Max en la que interpretó a Sofía, también conocida como Julia. Su experiencia como modelo y su popularidad en Brasil la convierten en otro nombre atractivo para las especulaciones.

Camila Mendes

Camila Mendes Dave Benett - Dave Benett Collection

La actriz estadounidense de ascendencia brasileña alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Veronica Lodge en Riverdale, la exitosa serie juvenil que protagonizó durante siete temporadas, entre 2017 y 2023. Después participó en películas como Palm Springs, Do Revenge y Upgraded. En 2026 dio un nuevo paso en su carrera al interpretar a Teela en la adaptación cinematográfica de Amos del Universo, un personaje central en la historia de He-Man que exige preparación física y participación en escenas de acción. Su experiencia en una superproducción de aventuras podría jugar a su favor si la próxima película de Bond busca una compañera con protagonismo propio.

Madelyn Cline

Madelyn Cline JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz estadounidense se hizo conocida mundialmente por interpretar a Sarah Cameron en Outer Banks, la serie de Netflix que la convirtió en una de las jóvenes figuras más populares de la plataforma. También participó en Stranger Things y tuvo un papel destacado en Glass Onion: un misterio de Knives Out (2022), donde compartió elenco con Daniel Craig, el anterior James Bond. Su trayectoria incluye además Sé lo que hicieron el verano pasado (2025) y Day Drinker, el thriller de acción de Marc Webb en el que comparte pantalla con Johnny Depp y Penélope Cruz, cuyo estreno está previsto para 2027. Su juventud, popularidad y experiencia en producciones de suspenso y acción la ubican entre los nombres que podrían despertar interés.