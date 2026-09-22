Débora Bello habló por primera vez de su separación de Diego Torres y fue contundente: “Muy traumática”

En diciembre de 2021, luego de 17 años juntos —uno de ellos como marido y mujer— y una hija en común, Diego Torres anunció su separación de Débora Bello. Luego de varios rumores y especulaciones, le admitió a Mirtha Legrand que como pareja atravesaban “un momento complicado”. Lejos de ser solo un impasse, decidieron poner punto final al vínculo. Ahora, a casi cinco años de la ruptura, la modelo habló por primera vez de su vida en Miami y sobre cómo atravesó el final de su relación más larga e importante.

“Una separación, obviamente, es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, expresó Bello en el pódcast Paren el mundo de Maite Peñoñori. “Allá tenía todo mi trabajo y venís acá y, ¿qué hacés? Tenés que empezar de cero otra vez. Trabajaba además con mi pareja en la parte de imagen y todas esas cosas”, expresó sobre su vida en Buenos Aires y la decisión de mudarse a Miami mientras aún estaba en pareja y su hija era muy pequeña. “Pero tenés que empezar a ver qué hacés. Trabajaba con marcas hasta que me separé, que fue ese renacer”, agregó.

Débora Bello y Diego Torres anunciaron su separación en diciembre de 2021 tras 17 años juntos Instagram @bellodeb

“Y hay un momento en tu vida que decís: ‘¿Y ahora qué? Realmente, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo empezás?’. Porque tenés que seguir. No te podés quedar así y decir: ‘Bueno, ya está’“, reflexionó sobre cómo rehizo su vida tras el final del matrimonio. ”Fueron muchos años. Fue mi pareja más larga y el papá de mi hija", enfatizó.

Bello admitió que el mayor desafío fue atravesar el momento más vulnerable de su vida y al mismo tiempo estar entera para su hija: “Cuando se te derrumba todo, tenés que ser una buena mamá porque tenés a una persona que depende 100 por ciento de vos. Son lecciones de vida. Estas cosas también pasan”. Reconoció también que no anticipó la separación y que fue duro estar tan lejos de su familia. No obstante, destacó: “Las mujeres tenemos algo de la resiliencia”.

En este sentido, aseguró que nunca se sintió “Susanita” ni tuvo el deseo de una familia numerosa. “Siempre fui un alma muy libre hasta que en un momento decidimos. Nina fue una decisión, fue muy buscada y muy amada”, reflexionó y dijo que con otras parejas no tuvo el deseo de ser madre. También recordó que el embarazo “fue espectacular”, pero las cosas luego se complicaron: su hija nació por cesárea a la semana número 32 y estuvo un mes internada en neonatología.

Débora Bello junto a Nina, la hija de 13 años que tuvo con Diego Torres (Foto: Instagram @bellodeb)

Para ella, uno de los mayores puntos a favor de vivir en los Estados Unidos es que “Nina es Nina” y no “la hija de”. “Es lindo que no cargue con ninguna mochila”, insistió y contó que la adolescente de 13 años asiste al mismo colegio que los hijos de Shakira.

Si bien al principio la separación fue triste para los tres, con el tiempo las cosas se acomodaron y tanto ella como Torres siempre tuvieron en claro que su compromiso y su responsabilidad más grande era criar a su hija: “Las cosas que se hacen con mucho amor funcionan. Nina está criada con mucho amor de mamá y de papá, a pesar de que estén separados”.

Débora Bello se sinceró sobre el final de su matrimonio con Diego Torres

Por último, insistió en que, más allá de lo difícil que fue terminar un matrimonio y duelar los vínculos con su entorno, admitió que, si mira para atrás, lo ve como algo positivo. “Las separaciones te atraviesan y lo tenés que pasar, no hay forma de evadirlo. En el momento, todo es un caos y no lo ves. Hay que soltar muchas cosas y, cuando tenés la responsabilidad de criar, eso es lo que importa”, sentenció.