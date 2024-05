La razón por la que aún investigan la muerte de Matthew Perry y entrevistarán a personas clave en Hollywood

Escuchar

El 28 de octubre de 2023, el mundo del entretenimiento se conmocionó al conocer la trágica noticia del fallecimiento de Matthew Perry, el querido actor conocido por su icónico papel como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión Friends. Perry fue hallado sin vida a los 54 años en la bañera de su domicilio en Los Ángeles, California. Aunque los informes iniciales sugirieron que la causa de su muerte fue ahogamiento, un informe de toxicología reveló que estaba bajo los efectos agudos de la ketamina.

Este hallazgo ha llevado a las autoridades a abrir una investigación exhaustiva sobre cómo el famoso actor obtuvo la droga y quién se la suministró. Según los reportes recientes, esta pesquisa aún continúa.

Perry había sido abierto sobre su larga lucha contra las adicciones. En su autobiografía, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, detalló su lucha con el abuso de sustancias, incluyendo alcohol y opioides, así como su esfuerzo por mantenerse sobrio.

Matthew Perry publicó su libro biográfico el 1° de noviembre de 2022 Foto Instagram @mattyperry4

De acuerdo con New York Post, a lo largo de su vida, ingresó a rehabilitación 15 veces y se sometió a 14 cirugías para reparar los daños causados por su adicción. En 2018, casi muere debido a una perforación gastrointestinal, lo que lo llevó a pasar dos semanas en coma y cinco meses en el hospital. Estos problemas de salud lo obligaron a utilizar una bolsa de colostomía durante nueve meses. A pesar de estos desafíos, había logrado mantenerse sobrio desde mayo de 2021 hasta el día de su deceso, cuando la ingesta de una sustancia le habría provocado la muerte.

Es por eso que las autoridades locales y la Administración para el Control de Drogas (DEA) llevan a cabo una investigación exhaustiva para determinar cómo hizo Matthew Perry para conseguir la ketamina. Fuentes policiales indicaron TMZ que se encuentran en realización de entrevistas a personas clave en Hollywood, especialmente aquellas con antecedentes de uso o abuso de drogas, para descubrir quién suministró la sustancia al actor. Hasta el momento, no se han realizado arrestos, pero las investigaciones están en curso.

¿Qué es la ketamina?

La ketamina, conocida por su uso médico como anestésico general en cirugías, también tiene un historial de abuso como droga recreativa. Los efectos pueden ser potentes y peligrosos, especialmente cuando se usa fuera de un entorno médico controlado. En el caso de Matthew Perry, fueron mortales, lo que ha llevado a una creciente preocupación sobre la disponibilidad y el suministro de esta droga.

El actor Matthew Perry es recordado por la exitosa serie de television Friends Foto Instagram @mattyperry4

¿Quién era Matthew Perry?

Perry es recordado por su brillante carrera en la televisión y el cine. Su papel como Chandler Bing en Friends se ganó el cariño de millones de fanáticos en todo el mundo. La serie, que duró 10 temporadas, se convirtió en un fenómeno cultural, y Perry apareció en los 234 episodios. Su característico sentido del humor y su carisma hicieron de su personaje uno de los más queridos de la televisión.

Además de este éxito, tuvo una prolífica carrera en la televisión, donde participó en programas como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Beverly Hills, 90210, Go On, y The Odd Couple, entre otros. También protagonizó varias películas de comedia, entre ellas Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again y Getting In.

La serie Friends se estrenó en 1994 y duró 10 temporadas (Foto: Instagram @friends)

Aunque era conocido por su optimista personalidad en la pantalla, su vida detrás de las cámaras estaba marcada por la lucha contra la adicción. Según TMZ, su dependencia de los analgésicos, especialmente el Vicodin, fue un problema constante durante sus años en Friends y después.

