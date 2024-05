Moria Casán arremetió contra Susana Giménez por su regreso a la televisión: “Era hora de que trabaje”

Escuchar

No es ninguna novedad que Moria Casán y Susana Giménez no tienen precisamente “la mejor de las ondas”. En más de una oportunidad tuvieron rispideces y si bien pasó el tiempo, lo cierto es que la mala relación no se revirtió. Es más, en las últimas horas la protagonista de Brujas tuvo un mano a mano con la prensa donde fue consultada por la conductora. En este sentido, reveló si la entrevistaría o no en su nuevo programa de streaming y lanzó un picante comentario sobre el regreso de la diva televisión.

El miércoles en LAM (América) compartieron la entrevista que dio Moria Casán donde dio detalles de su nuevo programa de streaming que, según advirtió, estará los lunes de 18 a 19.30. “Se va a llamar Nave Nodriza. Voy a venir de algo espacial y voy a tener un monólogo en el que seguramente voy a repasar la actualidad”, detalló.

Moria Casán reveló si entrevistaría o no a Susana Giménez en su programa de streaming (Foto: Captura de TV / América)

A partir de esto le preguntaron si, en esta nueva propuesta de streaming, podría darse una entrevista a Susana Giménez. “Ni se nos ocurrió”, contestó.

"Me parece que bien por todo lo que sea farándula y gente del medio", dijo Moria Casán respecto a una posible entrevista a Susana Giménez en su programa de streaming gentileza Telefe

No obstante, luego de hacer un comentario sobre el enfrentamiento de Giménez y su expeluquero Miguel Romano, dejó en claro que no tenía intenciones de seguir refiriéndose a la conductora. “Yo no voy a hablar de Susana Giménez, porque este es mi streaming y nada que me interese menos que hablar de la señora esa que está con retiro impositivo, así que respetémosla, a una compatriota uruguaya”, lanzó con ironía.

Por último, le comentaron que Susana regresará próximamente a la televisión y ella no se guardó su opinión: “¡Qué bueno! era hora de que trabaje”. Cabe mencionar que hace unos días en Open Telefe, el evento comercial del canal, se anunció el regreso de la diva de los teléfonos a la televisión después de cinco años. Su vuelta está pautada para julio con un programa que se emitirá los domingos y contará con juegos, entrevistas y números musicales.

Moria Casán fulminó a Juana Viale por abandonar el programa de almuerzos: “Es una viva”

Hace unos días, Moria Casán cargó contra otra figura de la televisión. Santiago Sposato, cronista de LAM, le preguntó qué pensaba respecto a que Mirtha Legrand tuviera que reemplazar a su nieta, Juana Viale, en su programa Almorzando con Juana (eltrece) cuando ella se fue de viaje por el Atlántico con su pareja.

Con la honestidad que la caracteriza, lanzó sin vueltas: “Es una canchera Mirtha y es una viva Juana. Además, me parece que Juana, a quien le sigo la historia amorosa, tiene más páginas que la Biblia. Está saliendo con el hijo de un ex y se va a navegar a no sé dónde”.

En este sentido, no lo dudó y retrucó. “Bueno, me parece que los almuerzos son de Mirtha Legrand, y Juana no está cumpliendo nada. A la señora le gustan los almuerzos y le hace bien hacerlos”. “La chica es una ‘fresca y batata’ que la pasa divino con los señores, con el padre y con el hijo. Todo divino. Enjoy, papi, la chica la goza y es libre. Amemos la libertad”, sentenció.

