Del set de filmación de Casi Ángeles a un proyecto familiar: la historia de amor y resiliencia de Paula Reca y Eliseo Barrionuevo

La televisión cruza caminos de formas inesperadas; y eso ocurrió con Paula Reca y Eliseo Barrionuevo, quienes coincidieron por primera vez en 2009 en el set de Casi Ángeles, la reconocida producción juvenil de Cris Morena. Sin embargo, el flechazo entre ellos no brotó en aquel estudio de grabación, sino mucho tiempo después, cuando en 2015 ambos iniciaron un noviazgo alejado por completo del ruido mediático.

Eliseo Barrionuevo y Paula Reca fueron padres por primera vez

A lo largo del tiempo, los dos artistas construyeron una dinámica en la que prevaleció el bajo perfil. Cada etapa personal acompañó el ascenso de sus respectivas carreras en el cine, la televisión y el teatro.

El debut televisivo de Paula Reca llegó justamente con Casi Ángeles en 2009, donde dio vida al personaje de Luna Vörk. Aquella labor inicial despertó en la actriz una búsqueda de excelencia que la llevó a las aulas de la NYU Tisch School of the Arts en Nueva York y a la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Con esa formación académica en su haber, sumó ficciones como Aliados y proyectos cinematográficos, entre los que destaca Belgrano: La película, Veredas, Todavía y Tampoco Tan Grandes, un largometraje en el cual asumió además el rol de guionista y productora.

Por su parte, Barrionuevo construyó una trayectoria en la pantalla chica, el cine y los escenarios teatrales. El actor brilló en ficciones de gran audiencia como Combatientes, Viudas e hijos del rock and roll y Esperanza mía. Además, proyectó su talento hacia la escena internacional en la serie Riviera y en el film El amigo alemán. En el ámbito teatral, conquistó a la crítica en obras musicales de gran peso como Tango feroz y Una vez en la vida.

Paula Reca y Eliseo Barrionuevo en la obra teatral Una vez en la vida Mauro Alfieri

Un nuevo capítulo familiar

En abril de este año, a poco más de una década del inicio del romance, llegó Cleo, la primera hija de la pareja. El propio actor comunicó la noticia de su paternidad a través de una imagen de la ecografía y una frase que conmovió a sus poco más de 26.000 seguidores en Instagram: “Fue un año durísimo, pero también nos trajo la magia más hermosa”. Meses antes del parto, el actor ya hablaba de un período difícil y complejo en sus vidas. En medio de esa tormenta personal y tras lo que significó la pérdida de Mila Yankelevich, su sobrina, la llegada de la beba representó un faro de luz y la máxima alegría para ambos.

La pareja anunció la llegada de su hija en redes sociales

Es que la historia de la pareja incluye una conexión estrecha con una de las familias más importantes del mundo del espectáculo. Paula es hermana de la actriz y conductora Sofía Reca, quien está casada con Tomás Yankelevich, hijo de Cris Morena y Gustavos Yankelevich, y hermano de Romina Yan.

Sofía y Tomás perdieron a su hija Mila, de siete años, en un trágico accidente náutico en julio de 2025, lo que conmocionó a todo el ambiente artístico y, principalmente, a la familia, que aún intenta sobrellevar aquel duelo. Por tal motivo, la llegada de Cleo fue una alegría para todos en medio de tanto dolor; y la historia de Paula y Eliseo, una demostración de que el amor, la resiliencia y las vueltas de la vida siempre pueden sorprender.

Así presentó Eliseo a su hija