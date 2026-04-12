Eliseo Barrionuevo y Paula Reca anunciaron la llegada de su bebé Cleo

Los actores argentinos Eliseo Barrionuevo y Paula Reca compartieron una de las noticias más felices de sus vidas: el nacimiento de su primera hija, Cleo. La llegada de la bebé fue anunciada por el propio Barrionuevo a través de sus redes sociales, donde publicó una tierna fotografía de la recién nacida que rápidamente despertó miles de reacciones y mensajes de cariño por parte de seguidores y colegas del mundo artístico.

El actor decidió compartir el momento con un posteo íntimo y emotivo que reflejó la emoción que vive la pareja en esta nueva etapa familiar. La imagen de la pequeña Cleo se volvió viral en cuestión de horas y generó una ola de felicitaciones para los flamantes padres. “Cleo, nada que agregar...”, escribió Eliseo ante sus más de 26 mil seguidores.

Así presentó Eliseo a su hija

Barrionuevo y Reca mantienen una relación sentimental desde 2015 y, desde entonces, compartieron distintos momentos de su vida juntos tanto en apariciones públicas como en redes sociales. A lo largo de los años, la pareja se mostró muy unida y estable, algo que sus seguidores pudieron ver en diferentes publicaciones y eventos.

La pareja anunció la llegada de su primera hija en las redes sociales (Foto: @eliseobarrionuevo)

Con el nacimiento de Cleo, la relación da ahora un nuevo paso, ya que ambos comienzan la experiencia de la paternidad. En los últimos meses, el actor ya había adelantado en su cuenta de Instagram que estaban esperando un hijo para este año, una noticia que generó entusiasmo entre quienes siguen su carrera. “Mi papá nació en 1946, mi mamá nació en 1956, yo nací en 1986, y alguien viene en camino en 2026. Fue un año durísimo, pero también nos trajo la magia más hermosa de todas. Allá vamos”, escribió Eliseo.

La pareja anunció la llegada de su hija en redes sociales

Eliseo Barrionuevo desarrolló una sólida carrera en televisión, cine y teatro. A lo largo de los años se destacó por su participación en diversas ficciones argentinas.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran las telenovelas Combatientes (2013), Viudas e hijos del rock and roll (2014) y Esperanza mía (2015), donde logró consolidar su presencia en la pantalla chica.

En su carrera también se destacan participaciones internacionales, como su aparición en la serie Riviera (2017), y su trabajo en cine en la película El amigo alemán (2012). En teatro, formó parte de obras como Tango feroz (2013) y Una vez en la vida (2019).

Eliseo y Paula se suelen mostrar juntos en las redes sociales (Foto: @eliseobarrionuevo)

Por su parte, Paula Reca también tiene una extensa carrera en televisión, cine y teatro, además de desarrollar proyectos propios. Se formó en la NYU Tisch School of the Arts de Nueva York y en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art de Londres, dos de las instituciones más reconocidas del mundo en formación actoral.

Su debut televisivo llegó con la serie juvenil Casi Ángeles (2009), donde interpretó a Luna Vork. Luego participó en Aliados (2013-2014) y en diversas producciones cinematográficas como Belgrano: La película (2010), Veredas (2017), Todavía (2018) y Tampoco Tan Grandes (2019), esta última también escrita y producida por ella.

Ambos tienen prolíficas carreras como actores (Foto: @eliseobarrionuevo)

En teatro protagonizó exitosos musicales como La novicia rebelde (2011) y Mamma Mia! (2012) en el Teatro Ópera, trabajo por el cual obtuvo el premio ACE como revelación femenina.

Actualmente, la actriz se encuentra promocionando un nuevo proyecto cinematográfico junto a Gabriel Goity que tiene previsto estrenarse en abril de 2026.

Mientras continúan con sus proyectos profesionales, Barrionuevo y Reca atraviesan ahora un momento muy especial en su vida personal: la llegada de Cleo, que marca el inicio de una nueva etapa para la pareja.