Delfina Chaves contó la reacción de su mamá al ver su escena íntima en la serie Máxima y desconcertó a todos

El jueves 15 de agosto aterrizó en la plataforma de streaming Max, Máxima, una biopic basada en la vida de Máxima Zorreguieta, la argentina que se convirtió en reina de los Países Bajos. La encargada de interpretarla en su etapa adulta fue Delfina Chaves.

Sin dudas se trató de un gran desafío para la actriz de 28 años que, además de teñirse el cabello de rubio, tuvo que aprender neerlandés y hablar en inglés. Además, para el primer capítulo le tocó grabar una escena en la que su personaje y el de Martijn Lakemeier, quien se puso en la piel del rey Guillermo Alejandro, mantenían relaciones sexuales. En una reciente entrevista, Chaves reveló cómo reaccionó su mamá al ver en televisión la escena íntima en la pantalla y desconcertó a todos al revelar el mensaje que recibió de su parte.

Delfina Chaves fue la encargada de interpretar a Máxima Zorreguieta en la serie Máxima (Foto: Instagram @delfichaves)

Delfina Chaves es una de las actrices del momento. Fue elegida para interpretar a la reina de los Países Bajos en una serie basada en el libro Máxima Zorreguieta, Madre Patria, escrito por la periodista neerlandesa Marcia Luyten. La producción de la compañía neerlandesa Videoland se estrenó en los Países Bajos en abril y recién este mes llegó a la Argentina. La primera temporada cuenta con seis capítulos de alrededor de 50 minutos de duración y ya se confirmó que habrá una segunda parte.

Quienes ya le dieron play a la serie habrán visto que en el primer capítulo -donde se mostró cómo fue el primer encuentro de los reyes en Sevilla en 1999 y los primeros meses de su noviazgo- hay una escena en la que los personajes mantienen relaciones sexuales en el departamento de soltera de Máxima en Nueva York. Este martes, Delfina Chaves estuvo en Perros de la calle (Urbana Play) y reveló cuál fue la opinión de Alejandra, su madre, al ver la secuencia subida de tono.

El actor neerlandés, Martijn Lakemeier, interpretó al rey Guillermo Alejandro y Delfina Chavez a la reina Máxima (Foto: Instagram @delfichaves)

“Un beso para mamá que me está escuchando. Te amo”, dijo la actriz y acto seguido le preguntaron si a su madre, le gustó la serie. “Vio el primer capítulo y me mandó un mensaje que decía ‘Ya vi tu escena de sexo, así que ya puedo ver más allá de mis ojos’, una cosa así”, indicó Chaves y señaló: “No sé qué significa ma, pero te amo”.

Lo cierto es que el comentario desconcertó a todos, puesto que nadie, incluida Chaves, pudo entender a qué se refirió la mujer con su mensaje. “Como si ya puedo verte más allá de lo que ven mis ojos, no sé, solo ella sabe”, reflexionó Delfina. Por su parte, Evelyn Botto lanzó sorprendida: “¿Ya tenés escena de sexo en el primer episodio? Tiran todo al asador, de una”.

Delfina Chaves reveló cuál fue la escena más difícil de la serie de Máxima Zorreguieta

Parte de la primera temporada de la serie Máxima se grabó entre España, Nueva York y Países Bajos. Si bien para Delfina Chaves fue una gran oportunidad a nivel profesional, e incluso le permitió encontrar un amor en su coprotagonista Martijn Lakemeier, lo cierto es que el personaje le significó un gran desafío y no todo fue color de rosas. “Fue muy duro. Llegué allá y hasta que empecé a filmar tuve mucho tiempo en el medio, no conocía a nadie. Llamaba llorando a mi terapeuta”, se sinceró hace unos meses durante una entrevista con Luzu Tv.

En este sentido contó cuál fue la escena más difícil que tuvo que grabar. “Yo no sé hablar holandés, pero tengo unas líneas de partida en el libreto a lo largo de la serie en holandés y al final hay un monólogo de tres páginas en holandés. Fue lo más difícil que hice en mi vida”, reconoció al tiempo que contó que aprendió sus diálogos en neerlandés por fonética.

