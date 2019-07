Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2019 • 18:31

Hace unos días, Delfina Chaves reveló en las redes sociales que sufre parálisis del sueño, una incapacidad para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante unos pocos minutos, que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Su historia provocó la reacción de muchísima gente que sufre el mismo trastorno del sueño y no lo tenía diagnosticado, y provocó un enorme interés en el tema. Tanto, que llegaron ofertas inesperadas para colaborar con su dolencia.

Todo comenzó cuando la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza hizo un comentario sobre dormir la siesta, a lo que un usuario le respondió que él no podía dormir debido a las parálisis de sueño. "Yo tengo tres parálisis al mes fijas, pero no tengo alucinaciones ni apariciones. ¿Me va a empezar a pasar ahora que lo leí?", le respondió.

"No puedo controlar la respiración cuando aparecen. Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No puedo mover ni alterar nada. La única forma de que se me vaya es relajarme para poder volverme a dormir, cosa que es IMPOSIBLE", agregó sobre los episodios que sufre.

A raíz de esto, muchos usuarios le escribieron contando su experiencia y dándole consejos sobre que hacer al respecto, desde no pensar en que van a ocurrir, tratar la ansiedad, realizar registros akáshicos, evitar dormir boca arriba y hasta exorcizarse.

Disgustada, Delfina volvió a usar Twitter para hacer su descargo. "Con esto de la parálisis una insólita cantidad de personas me escribieron para recomendarme entidades católicas y pasarme teléfonos de curas que prestan servicios de 'dexorcisación'. Estoy maravillada con los niveles medievales que estamos manejando", expresó.

"Me sorprende la cantidad de gente que sufre este trastorno, pero mas aún me sorprende cómo los medios siempre tienen que esperar a que alguien con algunos seguidores admita que lo sufre, para empezar a hablar al respecto", agregó enojada antes de pedir que se hable más de este tipo de temas. "Hablemos sobre salud mental. Sobre exagerada auto exigencia. Hablemos sobre ansiedad y sobre depresión... ¿para qué? Si no vende. Entonces mejor enseñemos cómo llegar flaca/o al verano, como perder peso, cómo marcar esos abdominales que tanto estabas esperando.. ¡Eso si vende!".