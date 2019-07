Delfina Chaves reveló el trastorno que padece

La actriz de Argentina, tierra de amor y venganza intercambió tuits con un seguidor sobre un problema que la aqueja seguido Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter reveló lo mucho que le cuesta conciliar el sueño. "Hace tres días que intento dormir y me matan las parálisis de sueño", aseguró. La actriz Delfina Chaves se sintió identificada con el tuit, y compartió su propia experiencia.

"Yo tengo tres parálisis al mes fijas, pero no tengo alucinaciones ni apariciones", contó la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, al responderle al usuario, para luego brindar más detalles respecto a su condición. "No puedo controlar la respiración cuando aparecen. Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No puedo mover ni alterar nada. La única forma de que se me vaya es relajarme para poder volverme a dormir, cosa que es imposible", añadió.

Por otro lado, también contó que tiene "muchas problemas de ansiedad", por lo cual "una cosa lleva a la otra".

La parálisis del sueño es una incapacidad para realizar movimientos voluntarios en medio de la transición entre el estado de sueño y el de la vigilia, situación que produce enormes dosis de angustia en quienes la padecen.

Actualmente, Chaves se destaca en la novela del prime time de eltrece, donde interpreta a Lucía Morel, amante de Bruno Salvat (Albert Baró) y esposa del malvado Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña). "Me gustaría ser un poco menos dura conmigo misma. Para mí la actuación, lejos de ser un hobby o algo que se me dio por suerte, es mi vocación. Es un lugar vulnerable y me juzgo todo el tiempo", le contaba la actriz a la revista HOLA.