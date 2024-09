Demandan a Miley Cyrus y la acusan de plagiar una canción de Bruno Mars: ¿realmente son parecidas?

Escuchar

Miley Cyrus enfrenta un nuevo problema legal por derechos de autor relacionado con su éxito de 2023 Flowers. La demanda fue presentada por Tempo Music Investments, que afirma que la canción comparte una gran cantidad de similitudes con When I Was Your Man de Bruno Mars, lanzada en 2013. Según la acusación, el tema de la cantante estadounidense “no existiría” sin la influencia directa de la balada del músico de origen hawaiano. Las semejanzas señaladas son por las progresiones de acordes, la melodía y las letras de ambos hits.

Tempo Music, que posee una parte de los derechos de autor de When I Was Your Man después de adquirir el catálogo de Philip Lawrence, coautor de la canción, presentó la demanda en un tribunal de Los Ángeles, California. La empresa alega que el éxito de Cyrus reproduce elementos clave de la canción de Mars y ahora busca detener su distribución, interpretación y reproducción, además de solicitar una compensación por daños y perjuicios, que aún no fue especificada.

El lanzamiento de Flowers en 2023 no pasó desapercibido: además de convertirse en un gran éxito, provocó rápidamente comparaciones con la canción de Mars, que también fue masivamente escuchada, hasta llegar al número uno en el Billboard Hot 100 en 2013. En aquel momento, los rumores sugerían que el tema del autor de otros clásicos como Treasure y Locked Out Of Heaven tenía un significado personal para el exesposo de Cyrus, el actor Liam Hemsworth, lo que incrementó las especulaciones sobre las conexiones entre ambas obras.

“Es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que Flowers no existiría sin When I Was Your Man’, afirman los documentos presentados en la justicia estadounidense, según la revista People. Hasta el momento, Cyrus y Mars no emitieron comentarios sobre la demanda, así como tampoco sus respectivos representantes.

Ambas canciones fueron un éxito tras su lanzamiento

Por otro lado, la demanda también se produce en un contexto en el que la compra y venta de catálogos musicales se ha vuelto una tendencia en la industria. En 2019, Warner Music Group y Providence Equity Partners invirtieron 650 millones de dólares en Tempo Music Investments, cuyo objetivo es adquirir derechos de canciones exitosas, según The Independent. Tres años después, parte del catálogo de Mars fue vendido a Warner Chappell Music, lo que dio pie a la intervención de Tempo en esta situación.

¿Un mensaje encubierto de Miley Cyrus en la letra de Flowers?

En When I Was Your Man, Bruno Mars canta “I should have bought you flowers” (Debería haberte comprado flores), mientras que en el estribillo de Flowers, Miley pareciera responder “I can buy myself flowers” (Puedo comprarme flores). Luego, el hawaiano sigue “And held your hand” (Y haberte tomado de la mano). Por su parte, la oriunda de Tennesse, dice “And I can hold my own hand” (Y puedo sostener mi propia mano).

El éxito de 2013 continúa “Should have gave you all my hours, when I had the chance” (Debería haberte dedicado todo mi tiempo, cuando tuve la oportunidad) y la exactriz de Disney dice en su canción “(I can) Talk to myself for hours” (Puedo hablar conmigo misma durante horas). El estribillo de la canción de Mars sigue con “Take you to every party ‘cause all you wanted to do was dance” (Llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías era bailar), y la supuesta respuesta de Cyrus pareciera contundente “I can take myself dancing” (Puedo llevarme a bailar a mi misma).

