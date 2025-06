Arnold Schwarzenegger y un incómodo comentario sobre su exnuera, Miley Cyrus: “Una chica maravillosa”

El pasado amoroso de Miley Cyrus no tiene desperdicio. Antes de conocer a su actual pareja, el músico Maxx Morando, la cantante tuvo varios romances que dieron que hablar. Cody Simpson, Liam Hemsworth (con el que, entre idas y vueltas, estuvo casi 10 años), Nick Jonas, Jared Leto y Patrick Schwarzenegger son algunos de ellos. Con el hijo mayor de Terminator salió en 2014 y, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, su exsuegro Arnold Schwarzenegger guarda los mejores recuerdos de ella.

“E lla es una chica maravillosa, un ser humano maravilloso ”, dijo el actor, de 77 años, durante su paso por el ciclo Watch What Happens Live el lunes pasado. Tras remarcar su talento, Schwarzenegger rememoró algunas anécdotas que vivió junto a la ex Hannah Montana. “Vino a Sun Valley cuando estábamos esquiando allí, y fue una invitada maravillosa. Todos la adoramos”, aseguró, sin detenerse en que sus palabras podrían generar cierta incomodidad en la pareja actual de su hijo, Abby Champion.

Mientras que el presentador, Andy Cohen, intentaba que su invitado revelara algo picante de esa relación o contara algún mal recuerdo de la joven, el protagonista de Mentiras verdaderas confesó que no tiene más que cosas buenas que decir sobre la ex de su hijo. “ No hay nada malo. Era una persona muy buena y era divertido pasar el rato con ella. Lamento que no haya funcionado ”, se sinceró. Algo muy distinto a lo que opinaba su exmujer, María Shriver, quien -según fuentes cercanas- no aprobaba esta relación.

Al parecer, las alocadas travesuras de la cantante de “Wrecking Ball” preocupaban a la mamá de Patrick. “María iba a ir a Art Basel (una feria de arte en Miami) pero cuando escuchó que Miley estaría allí con Patrick, canceló”, contó un allegado a la periodista allá por diciembre de 2014. La artista pop había sido contratada para cantar en la fiesta de Tommy Hilfiger y Jeffrey Deitch y su actuación dio que hablar: se desnudó en el escenario, fumó marihuana y bailó con una mujer en topless y un hombre disfrazado de pene.

Su estadía en Miami tampoco pasó desapercibida. Sus noches de fiesta en uno de los clubes de striptease más famosos de la zona, su beso con Paris Hilton y sus borracheras rápidamente llegaron a oídos de la prensa; convirtiéndola en la chica “rebelde” y “transgresora” del momento. Algo que no le hacía nada de gracia a su suegra quien, en simultáneo a lo que trascendía públicamente sobre ese fin de semana alocado, posteaba en Twitter sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol. “Vale la pena enseñárselo a tus hijos y hablar con ellos sobre quiénes son y quiénes serán este fin de semana”, escribió junto a un video alusivo.

Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger, en noviembre de 2014 Charles Baus - Cal Sport Media/ZUMAPRESS.com

Dicen que los excesos de la artista fueron desgastando su relación. “Patrick está en contra de las drogas, pero a Miley le importa un bledo. Fumó marihuana en el escenario, y quién sabe qué más tomó el resto del fin de semana. Se les escuchó pelear por ello, y también porque su tío Anthony tuvo problemas para entrar a su fiesta en el Raleigh. Es imposible que Patrick esté relacionado con el consumo de drogas; su familia es de la realeza estadounidense”, dijo un testigo en ese momento. Su madre es sobrina del fallecido expresidente estadounidense John F. Kennedy.

Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger comenzaron a salir en noviembre de 2014. Un beso en el partido de fútbol del USC vs. Cal en Los Ángeles fueron suficiente para confirmar los rumores que venían circulando de hacía tiempo. Sin embargo, la relación duró apenas unos meses. En abril de 2015, la ganadora del Grammy y el actor pusieron punto final a su historia. “Se acabó”, le confirmó una fuente cercana a People remarcando que la ruptura había sido amistosa. “ Simplemente están en dos momentos diferentes de sus vidas. Él está en la universidad y ella está centrada en su música y su carrera ”, explicó.

Patrick Schwarzenegger junto a su actual pareja, la modelo Abby Champion instagram.com/abbychampion

Mientras que actualmente Cyrus está “muy feliz” en pareja con Maxx Morando, Patrick está a punto de casarse con la modelo Abby Champion. De hecho, los tortolitos se iban a casar en marzo pero tuvieron que posponer su boda debido al rodaje de la tercera temporada de The White Lotus, serie de la que Schwarzenegger es parte. “ Hace un año y medio nos comprometimos. Fue algo maravilloso. Unos días después, le dije: ‘Abby, tendremos que esperar. Tengo White Lotus y voy a ir a filmar los próximos siete meses a Tailandia’ ”, contó el actor en The Drew Barrymore Show.

Sin embargo, a la modelo, de 28 años, parece no haberle importado. “Estaba tan feliz. Estaba eufórica porque es una gran fan de la serie”, agregó, entre risas. Según reveló su padre, Arnold, este lunes, el casamiento se celebrará en septiembre aunque no dio detalles ni del lugar ni de la lista de invitados.