Tom Cruise fue a un recital de Oasis y le puso punto final a una histórica rivalidad con los Gallagher

Los hermanos Liam y Noel Gallagher no solo se pelean entre ellos, sino que también tienen un extenso historial de críticas incendiarias contra importantes personalidades de la música, el deporte y el cine, entre otros tantos rubros. Y una de las figuras con las que ambos mantienen una histórica rivalidad, es Tom Cruise. Sin embargo, el popular actor simbólicamente selló la paz (al menos desde su lado), y se mostró muy entusiasmado en uno de los recitales que Oasis brindó en el marco de su tour de regreso.

El domingo por la noche, la banda británica se presentó en Wembley, y uno de los entusiastas que asistió al concierto fue Tom Cruise. El protagonista de Misión imposible apareció en distintas filmaciones tomadas por el público, y se sacó algunas fotos con los seguidores de los Gallagher. De ese modo y lejos de alimentar la rivalidad, Cruise se demostró como un fan más de Oasis, ¿pero cuándo comenzaron las fricciones entre Tom y Liam y Noel?

Liam and Noel Gallagher on how they hate Tom Cruise

En el año 2007 se estrenó el documental Lord Don´t Slow Me Down, que siguió una gira de Oasis transcurrida entre el 2005 y el 2006. En el marco de una serie de entrevistas para ese film, Noel Gallagher dijo sobre Cruise: “Es un pequeño idiota, y no hizo una buena película en toda su carrera”. Por su parte y para no ser menos, Liam Gallagher agregó: “Yo odio a Tom Cruise, es un bastardito”. Lejos de quedar perdido, ese comentario claramente llegó a los oídos de la estrella de Hollywood, que se cruzó personalmente con Liam pocos años después.

Durante el 2009, Cruise se encontraba en Berlín, mientras hacía la promoción del film Operación Valquiria. El destino quiso que Tom se hospede en el Hotel Regent, el mismo en el que Liam también se alojaba por unos días, de cara a un concierto de Oasis. Y cuando ambos se cruzaron accidentalmente en un pasillo, Cruise le preguntó muy risueño a Liam sobre sus dichos. Según las versiones de los testigos, el hermano Gallagher reaccionó incómodo y le dijo que en realidad le había gustado la película Cocktail, uno de los títulos iniciales en la carrera de Cruise. Dicho eso, el actor le estrechó su mano, en control de la situación.

Según una publicación de esa fecha, una persona que estaba en ese momento, luego aseguró: “Por primera vez en su vida, Liam se quedó sin palabras. Y sin perder su sonrisa, Cruise le recordó los descarados comentarios que le había dedicado. Luego de eso, Liam se retiró poniendo alguna excusa”.

La carrera que no fue

Hace pocas semanas, Brad Pitt estrenó F1, un film centrado en el mundo de las carreras. Pero curiosamente, pudo haber existido la posibilidad de ver a ese actor en un largometraje de esta temática mucho antes. Recientemente, Pitt reveló que estuvo a punto de protagonizar otra película de autos con nada más y nada menos que Tom Cruise. Sin embargo, su compañero no estuvo muy de acuerdo con la propuesta.

En 2019 se estrenó Contra lo imposible (Ford V Ferrari), inspirada en la historia real de lucha del diseñador de autos Carroll Shelby (Matt Damon) y el piloto Ken Miles (Christian Bale) para construir un auto para que Ford pueda competir contra Ferrari en las 24 Horas de Le Mans de 1966.

La película, que puede verse en streaming a través de Disney+, estuvo dirigida por James Mangold (Un completo desconocido) y obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Oscar, incluida mejor película, y ganó en las categorías de edición y edición de sonido. Si bien fue un éxito, la idea original era otra: Pitt iba a interpretar al personaje de Miles y Cruise al de Shelby con Joseph Kosinski como director.

“Durante un tiempo, Tom y yo participamos en Ford V Ferrari con Joe [como director]”, dijo Pitt en diálogo con The National. “Esto fue unos 10 años antes de que llegaran los actores [Bale y Damon] que realmente la hicieron, y la convirtieron en una gran película”. ¿Cuál fue el problema? Un conflicto de intereses: “Ambos queríamos conducir, él quería interpretar a Shelby y yo a Ken Miles. Y cuando Tom se dio cuenta de que su personaje no conduciría mucho en la película, no se concretó”.