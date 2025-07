“Estoy destruido”. La reacción de Marcelo Tinelli ante la muerte de la nieta de Cris Morena

El mundo del espectáculo argentino está en shock: esta mañana trascendió la noticia de la muerte de Mía Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, en un choque entre un velero y una barcaza en Miami. La niña, hija de Tomás Yankelevich y la actriz Sofía Reca, tenía siete años. “Estoy destruido”, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de X luego de enterarse de la tragedia que, otra vez, golpea a una de las familias más queridas del medio.

“Estoy destruido. No lo puedo creer”, escribió el conductor en su mensaje, en letras mayúsculas. “Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo, lap”, completó, y agregó varios emojis de corazones rotos y uno negro.

Poco después, Luciana Salazar también compartió su desconsuelo en la misma red social. “Noticias que te destruyen el alma. Esta vida que nunca se entiende. Que injusto”, posteó.

El dolor de Marina Calabró

Esta mañana, en Lape Club Social, Marina Calabró rompió en llanto al dar a conocer la información. Primero tanto Sergio Lapegüe, el conductor del envío, como el resto de los columnistas hablaron del accidente en general. Sin embargo, el tono cambió cuando confirmaron la identidad de una de las víctimas fatales. Fue Rodrigo Lussich, en una comunicación telefónica, quien dio la primicia.

“Uno no quiere dar nunca primicias de esta naturaleza. Es una información muy sensible que estamos manejando hace varias horas con chequeos y recontrachequeos, porque la información es realmente durísima: lamentablemente una de las niñas fallecidas en el accidente en este velero en Miami resultó ser una de las nietas de Gustavo Yankelevich”, explicó Lussich con gran dolor. “Se me quiebra la voz porque soy amigo personal de la familia, y es una de las familias más queridas por todos y viene de una enorme tragedia”.

En ese momento, Marina Calabró repasó la muerte de Romina Yan, dio más detalles del caso y se quebró al señalar un nuevo golpe para la familia de Cris Morena y Yankelevich. “Son noticias difíciles de dar, me tiembla la voz”, aclaró, visiblemente compungida, pero cuando apareció la imagen de la menor en pantalla no pudo contener las lágrimas. “La carrera de mi viejo está atada a Gustavo, atada a lo que fue su gestión y por supuesto es un afecto familiar entrañable. Es el mundo de la tele. Una familia absolutamente icónica. Es la familia de la gente”, explicó.

Noticia en desarrollo