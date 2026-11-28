El 31 de julio marcó un antes y un después en la salud de Denisse González. Aquel día, un chequeo médico reveló que la ex Gran Hermano (Telefe) tenía solo 3000 plaquetas en sangre, un valor extremadamente por debajo del rango normal de entre 110.000 y 450.000 unidades. Tras varias idas y venidas a la Clínica Bazterrica de la Ciudad de Buenos Aires para hacerle frente a la púrpura trombocitopénica idiopática que padece, la influencer rompió el silencio sobre su estado de salud.

Tras varias idas y venidas a la Clínica Bazterrica de Buenos Aires para iniciar un tratamiento para púrpura trombocitopénica idiopática que padece, la influencer rompió el silencio sobre su estado de salud

Desde que transita el cuadro por la enfermedad autoinmune, González dedica gran parte de su tiempo a contarles los detalles a sus seguidores, quienes siguen el paso a paso a través de las redes sociales. “Hoy me tocó ir a la clínica porque los resultados de ayer no habían dado muy bien. Por ahora la venimos zafando con corticoides y las inyecciones de Romiplostim, pero parece que mi cuerpo está necesitando algo más fuerte, así que próximamente voy a dejar los corticoides y empezar con una medicación nueva”, escribió en una storie desde su cuenta de Instagram, donde acumula 920.000 seguidores.

En la imagen, donde se la ve posar frente al espejo, añadió: “Ya les voy a ir contando cómo sigue todo este proceso”. Y llevó tranquilidad: “Igualmente, estoy bien”.

Denisse comentó cómo sigue su tratamiento e intentó llevar tranquilidad a sus seguidores (Foto: Captura Instagram/ @denisse_belen_gonzalez)

Desde entonces, el ciclo de internaciones y altas no se detuvo. La segunda hospitalización ocurrió nueve días después de la primera alta: González alcanzó las 200.000 plaquetas un viernes, pero el martes siguiente amaneció con sangrado y lesiones bucales, y apenas 1000 plaquetas. “Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1000”, describió en ese momento.

Bautista Mascia cuida de manera incondicional a Denisse González, su novia (Fuente: Instagram/@bautimascia_)

La tercera internación, a fines de septiembre, incluyó una punción de médula. La cuarta, en octubre, derivó nuevamente en la baja de plaquetas. En noviembre llegó la quinta, cuando sufrió otra baja en sus valores y volvió a internarse.

Denisse González habló de su enfermedad en televisión

“Todavía no sé por qué me enfermé y es muy probable que nunca lo sepa”, admitió González cuando visitó el ciclo de Moria Casán, La mañana con Moria, en la pantalla de eltrece.