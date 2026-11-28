Carlos Curci presentó hoy su renuncia como interventor de Radio y Televisión Argentina (RTA), que nuclea a Canal Siete, Radio Nacional, Encuentro, Pakapaka y DeporTV. La renuncia se hará efectiva a partir del 1° de diciembre próximo. Según pudo saber LA NACION, será reemplazado por Fernando Subirats, actual subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

El funcionario que había llegado para encargarse de los contenidos artísticos de los medios oficiales evaluó, según pudo saber LA NACION, que esa etapa ya había finalizado, y que ahora venía una nueva fase en la que sus funciones quedaban en un segundo plano.

Curci González desarrolló su carrera en el ámbito de empresas, instituciones y organismos tanto públicos como privados. Se especializó en el diseño de estrategias en comunicación interna y externa.

Fue gerente de Comunicación de la Sociedad Rural Argentina. Y se desempeñó como asesor de la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. También fue coordinador de Comunicación y Relaciones públicas del Movimiento Compromiso Federal de la Sociedad Rural Argentina.

Además, tuvo a su cargo la Coordinación General de la Red de Comunicadores de Latinoamérica y el Caribe. Fue Presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial de Periodistas Agropecuarios, delegado nacional en International Federation of Journalists (IFAJ), presidente del Círculo Argentino de Periodistas, jefe de Relaciones Institucionales y de Prensa de la Unión de la Industria de la Alimentación (Unida), y subgerente y gerente de Contenidos de Promul Sociedad Anónima.

En medios de comunicación, desde 2006 condujo diversos programas radiales centrados en temas agropecuarios, económicos y políticos, y se ha desempeñado como columnista en distintos canales de televisión.

Curci había llegado como interventor de los medios públicos en agosto del año pasado, de la mano del exjefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni, y en reemplazo de Eduardo González. Fuentes cercanas a González habían desestimado en ese entonces algunas versiones que vinculaban la salida del interventor a un desgaste producido por las tensiones que se vivían dentro de la TV Pública y en las distintas radios del país, en respuesta al recorte y los reclamos gremiales. “Deja su cargo con todo encaminado”, habían sostenido en julio del año pasado a LA NACION.

Con el desembarco de Curci, el Gobierno pretendía continuar achicando el área de medios oficiales. Directiva que comenzó a implementar en 2024 Diego Chaher, como interventor de todos los medios que integran Radio Televisión Argentina (RTA), cargo que le valió un ascenso como titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tras ser reconocido en la Casa Rosada por el recorte que llevó adelante en la exagencia de noticias Télam, hoy reconvertida en Apesau, después de que más de 400 trabajadores aceptaran un retiro voluntario.