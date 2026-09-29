Denisse González de Gran Hermano volvió a ser internada: “Se terminó la buena racha”

Denisse González volvió a ser internada luego de que sus estudios mostraran un nuevo descenso en el nivel de plaquetas. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde mostró cómo atraviesa esta nueva etapa del tratamiento y explicó cuáles serán los próximos pasos a seguir.

Desde una camilla del centro de salud, la joven publicó un video mientras almorzaba y decidió contarles a sus seguidores por qué había tenido que regresar al sanatorio. “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula. Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos”, escribió.

Pese al nuevo contratiempo, la joven buscó transmitir tranquilidad y dejó en claro que espera regresar pronto a su casa. “Y bueno, en eso estamos… En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!”, agregó.

Denisse González de Gran Hermano fue internada por tercera vez en el año Capturas Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Rápidamente, su publicación se volvió viral y se llenó de mensajes de apoyo de amigos, colegas y cientos de fans. “Te mandamos buenas energías”; “Vamos, Denisse. Este es el último esfuerzo” y “Vamos, Denu, que no decaiga. Con mucha luz y fuerza, mente positiva siempre y a seguir dando batalla”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

¿Qué enfermedad tiene Denisse González de Gran Hermano?

La noticia llegó tan solo una semana después de que la exhermanita contara que fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). “Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. Mi caso es idiopático porque no se sabe la causa que la provocó”, explicó en diálogo con La Mañana con Moria (eltrece).

La mediática contó que el trastorno produjo un descenso extremo en la cantidad de plaquetas de su sangre. Estas cumplen un papel fundamental en la coagulación y ayudan al organismo a detener los sangrados. Según relató, mientras los valores habituales se encuentran aproximadamente entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro de sangre, ella llegó a registrar apenas 1.000.

Denisse González habló de su enfermedad en televisión

“Al mínimo contacto, o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar. Entonces yo corrí riesgo de tener una hemorragia interna”, recordó sobre uno de los momentos más delicados de su cuadro.

Durante los últimos meses, Denisse utilizó sus redes sociales para mostrar parte del proceso que atravesó, las internaciones y los efectos del tratamiento al que debió someterse. Al observar algunas de aquellas imágenes durante el programa, no pudo evitar emocionarse. “Hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy raro cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar”, reflexionó con dolor.