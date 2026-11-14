Desapareció tras salir de un bar en Aruba: la estremecedora miniserie true crime que conquista Netflix

El true crime es uno de los géneros más buscados a la hora de sentarse en el sillón y darle play a alguna película o serie del amplio catálogo de Netflix. Debido a esto es que, entre las producciones más elegidas del gigante del streaming, hay una que permanece en los primeros puestos desde hace varios días. Se trata de Desaparecida: Natalee Holloway, la miniserie documental que se estrenó el 4 de noviembre y es una opción ideal para maratonear durante este fin de semana.

Natalee Holloway, la miniserie documental que se estrenó el 4 de noviembre y es una opción ideal para maratonear durante este fin de semana

Dirigida por Dani Sloane y Matthew Galkin, retrata en tres episodios el caso completo desde una perspectiva definitiva tras la histórica confesión judicial de Joran van der Sloot a finales de 2023, por lo que profundiza tanto en las horas críticas de la desaparición como en la resolución legal de la historia.

El relato comienza con la reconstrucción de la noche del 30 de mayo de 2005 en Aruba, cuando Natalee, una estudiante estadounidense de 18 años que celebraba su graduación junto a más de 100 compañeros de secundaria, salió del bar Carlos’n Charlie’s. La producción analiza los testimonios de quienes la vieron por última vez subiendo a un auto plateado junto a Van der Sloot y los hermanos Deepak y Satish Kalpoe, y expone cómo la falta de protocolos inmediatos, la contaminación de posibles escenas y las versiones contradictorias de los tres jóvenes hicieron que el rastro se enfriara en cuestión de horas.

Beth Holloway junto a su hija Natalee

Mientras Beth Holloway, la madre de la joven, lideraba sus desesperadas búsquedas por la isla, el caso se convertía en un fenómeno mediático global.

A diferencia de producciones anteriores que giraban en torno a casos sin resolver, esta miniserie conecta aquel vacío inicial con el proceso de extradición temporal de Van der Sloot desde Perú hacia Estados Unidos por cargos de extorsión contra Beth Holloway. Ese acuerdo judicial obligó al sospechoso, después de dieciocho años de engaños, a romper el silencio y detallar bajo juramento qué ocurrió realmente aquella madrugada.

Según su testimonio formal, revelado en octubre de 2023, ambos se encontraban acostados en la arena besándose cuando él comenzó a sobrepasarse a pesar de las negativas de Natalee; ante la insistencia, la joven se defendió dándole un rodillazo en la ingle. En respuesta a ese rechazo, Van der Sloot se puso de pie y le propinó una violenta patada en el rostro que la dejó inconsciente. Lejos de detenerse, tomó un bloque de cemento que encontró en el lugar y la golpeó mortalmente en la cabeza. Al advertir que la había asesinado, arrastró el cuerpo hasta adentrarse en el mar con el agua a la altura de las rodillas y lo empujó hacia las profundidades para hacer desaparecer cualquier rastro.

La justicia estadounidense condenó a Van der Sloot a 20 años de prisión por los cargos de extorsión y fraude electrónico contra Beth Holloway

Tras esa declaración en un tribunal federal de Alabama, la justicia estadounidense condenó a Van der Sloot a 20 años de prisión por los cargos de extorsión y fraude electrónico contra Beth Holloway, a quien le había exigido 250.000 dólares años atrás a cambio de revelar el paradero falso del cuerpo de su hija. Aunque nunca pudo ser juzgado formalmente por el homicidio debido a que el delito ocurrió fuera de la jurisdicción norteamericana y ya había prescrito en Aruba, el acuerdo exigía que dijera toda la verdad como condición para evitar una pena aún mayor. Luego de recibir la sentencia, fue devuelto a Perú, donde cumple una condena de 28 años por el asesinato de la joven Stephany Flores, cometido en 2010.