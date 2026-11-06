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Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana largo

El gigante del streaming ya tiene listas las producciones más vistas de los suscriptores de Argentina; enterate cuáles son y sumergite en una maratón

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Gene Hackman y Danny DeVito en Un Plan Perfecto, una de las películas del ranking de Netflix
Gene Hackman y Danny DeVito en Un Plan Perfecto, una de las películas del ranking de Netflix

Llega el fin de semana largo y con este también un descenso de temperatura en gran parte del país. Sin embargo, con Netflix el clima nunca es un problema. A raíz de esto, te traemos el ranking de las producciones más vistas por los suscriptores de Argentina para que puedas disfrutar de este sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre.

Tomá nota, prepará un buen balde de pochoclos y sumergite en el mejor contenido del gigante del streaming.

Las cinco mejores películas para maratonear este fin de semana con Netflix

1. Colisión (2026)

Suspenso. En plena crisis económica, un grupo de atracadores asalta un banco de Madrid y desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que al principio parece un robo más se convierte en un juego de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan evitar algo más que ir a la cárcel. Duración: 1 h 46 min. Ver Colisión.

Colisión, tráiler
Colisión, tráiler

2. Un plan perfecto (2001)

Suspenso. Al jefe de una banda de atracadores de joyerías, Joe Moore, un mafioso amigo suyo le encarga un gran golpe a una joyería. A pesar de su larga amistad, el mafioso envía a su sobrino para supervisar el plan, que fue meticulosamente preparado, y para evitar que alguien se escape con el botín. Duración: 1 h 48 min. Ver Un plan perfecto.

Un plan perfecto, tráiler
Un plan perfecto, tráiler

3. Mi mejor amiga (2026)

Comedia. Ante la menopausia y la ansiedad por tener los nidos vacíos, las amigas Julia y Clara deciden viajar juntas para visitar a sus hijas que están en un programa de intercambio en el extranjero. Duración: 1 h 59 min. Ver Mi mejor amiga.

Mi mejor amiga, tráiler
Mi mejor amiga, tráiler

4. Francotirador: la batalla final (2025)

Suspenso/Acción. Un francotirador veterano y su equipo de élite viajan a Costa Verde para detener a un traficante de armas. Mientras entrena a un novato, debe adaptarse a liderar la misión mientras los riesgos aumentan. Duración: 1 h 39 min. Ver Francotirador: la batalla final.

Francotirador: la batalla final, tráiler
Francotirador: la batalla final, tráiler

5. Destino final: lazos de sangre (2025)

Terror/Suspenso. Atormentada por una violenta pesadilla recurrente, una universitaria regresa a casa para buscar a la única persona que podría romper el ciclo de muerte y salvar a su familia del espantoso final que inevitablemente les espera. Duración: 1 h 50 min. Ver Destino final: Lazos de sangre.

Destino final: lazos de sangre, tráiler
Destino final: lazos de sangre, tráiler

Las cinco mejores series para maratonear este fin de semana con Netflix

1. El intercambio (2026)

Suspenso/Drama. Un idílico intercambio de casas entre Sicilia y Estocolmo deriva en tóxico cuando dos parejas acomodadas hacen lo posible para protegerse a sí mismas... y a sus secretos. Duración: cuatro episodios. Ver El intercambio.

El intercambio, tráiler
El intercambio, tráiler

2. Desaparecida: Natalee Holloway (2026)

Documental/True crime. En 2005, Natalee Holloway desapareció en Aruba. La serie narra la búsqueda de su madre durante años, que la llevó cara a cara con el presunto asesino. Duración: tres episodios. Ver Desaparecida: Natalee Holloway.

Desaparecida: Natalee Holloway, tráiler
Desaparecida: Natalee Holloway, tráiler

3. Anestesia (2026)

Drama. Tras una arriesgada y fallida cirugía, un talentoso médico deja una prestigiosa clínica y se va a trabajar a un hospital local para poner su vida en orden. Duración: ocho episodios. Ver Anestesia.

Anestesia, tráiler
Anestesia, tráiler

4. Lupin, parte 4 (2026)

Drama. Assane Diop se encuentra cumpliendo condena en prisión y planea dejar atrás su vida de robos para cumplir una promesa: viajar a Senegal con su familia. Duración: ocho episodios. Ver Lupin, parte 4.

Lupin, parte 4, tráiler
Lupin, parte 4, tráiler

5. Un trabajo maldito (2026)

Suspenso/Fantástico. Cuando Byeon Hyeok Jun, un hombre de unos treinta años, intenta salir del atolladero de las deudas, acepta un trabajo a tiempo parcial muy lucrativo, pero secreto, lo que da lugar a una serie de acontecimientos inesperados. Duración: ocho episodios. Ver Un trabajo maldito.

Un trabajo maldito, tráiler
Un trabajo maldito, tráiler
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