Polémico descargo: Jorge Rial dijo que Luis Brandoni es un maltratador

Luis Brandoni es noticia otra vez por algo que no tiene nada que ver con sus aptitudes actorales. La semana pasada, causó revuelo por un altercado que vivió en un vuelo, luego de que un piloto leyera un comunicado sobre la situación que atraviesa el sector aeronáutico. Este lunes, fue acusado por Jorge Rial de maltratar a un periodista y de despreciar a las personas que deben vivir en la calle.

El tweet del periodista de chimentos surgió a raíz de una entrevista que dio Brandoni en Radio 10 el domingo, donde llamó ficción y acto de campaña al evento realizado por Juan Carr y Red Solidaria en la cancha de River hace un mes. Esa semana, Rial también se había cruzado con Fernando Iglesias y Juan Acosta.

Esta vez se lee en el tweet: "Hablando de maltrato a periodistas. Ayer Luis Brandoni subió una escala más en su nivel con @ischargro. No solo los gritos, su desprecio por los que la pasan mal. Pasen y escuchen".

El actor había sido invitado al programa El Fin de la Metáfora conducido por Iván Schargrodsky sobre la carta a favor del gobierno de Mauricio Macri, firmada junto a 150 intelectuales y artistas. La entrevista duró poco más de 10 minutos donde explicó por qué decidió formar parte del documento y, al debatir sobre los números de la pobreza, se refirió a la noche solidaria del estadio de Núñez, dijo: "Eso no me lo creo yo, no me lo fumo más".

"¿Vos me llamaste para preguntarme sobre estadísticas? Yo no sé de estadísticas", dijo y explicó que solo cree lo que dice el INDEC. Luego se expresó en relación a la carta firmada, y detalló que puede no estar de acuerdo en todo: "Hacemos las críticas que merece, decimos las expectativas que tenemos y confiamos en que es el camino. Yo firmo con la autoridad que me da la experiencia de vida de este país. Yo firmo, apoyo y listo. Y no tengo que darle cuenta a nadie y el que no esté de acuerdo, que no esté de acuerdo".

Luego los periodistas lo invitaron a detallar cuáles eran las críticas que tenía en relación a la gestión, pero Brandoni prefirió no decirlas y se despidió del aire diciendo: "Critiquen ustedes el documento, es su trabajo".