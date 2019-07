En una entrevista televisiva el actor se refirió al altercado que lo tuvo como protagonista en Aeroparque

En las próximas semanas se estrenan dos películas en las que participa Luis Brandoni : La odisea de los giles, que rodó con Ricardo Darín, y El retiro, con Nancy Dupláa. En plena etapa de promoción, el actor pasó por Cortá por Lozano (Telefe) y no pudo evitar referirse a la polémica que lo tuvo como protagonista, cuando se viralizó un video en el que se lo ve quejándoseluego de que un piloto leyera un comunicado sobre la situación que atraviesa el sector aeronáutico.

"En Aeroparque, cuando se detuvo el avión, el comandante leyó un comunicado político, partidario y eso no corresponde. No me gustó porque estamos en época de elecciones", comenzó explicándole a Verónica Lozano. Y luego continuó: "Yo tomé un avión para viajar y no tengo por qué escuchar un comunicado que no me interesa. La política se hace en los lugares abiertos, donde se puede ver la cara del que habla y está la posibilidad responder".

"Tampoco corresponde que el sindicato haga paros sorpresivos y deje varados a miles de personas. Hay que avisar. Los paros se anuncian para que las empresas no vendan los pasajes y no molesten a nadie. El parque aeronáutico ha crecido enormemente y dicen cosas que no son ciertas. Ya sé que no leen más ese comunicado. Pueden hacer otras manifestaciones y eso está mejor", expresó.

Pasado este tema, Brandoni se relajó y contó que disfruta mucho hacer teatro. "Lo único que molesta bastante es el tema de los teléfonos, porque no los apagan y distraen mucho", se quejó.

También se animó a hablar de amor y contó que hace seis años que está en pareja con la directora de cine Saula Benavente. "Estamos de novios, cada uno en su casa. Estoy muy feliz con Saula. Yo vivo en un departamento y ella en una casa y tiene perros y ocho tortugas que no se oyen, salvo cuando copulan. Confieso que no tengo deudas en el amor", se sinceró.

Dijo además que se prepara para manejar el ocio y no caer en la depresión. "Lo bueno de ser actor es que no tenes que jubilarte porque siempre hay un papel para un viejo. Sé que puedo quedarme sin trabajo y que los actores no tenemos largos contratos. Difícilmente estamos de vacaciones: o estamos con trabajo o estamos sin trabajo", explicó.

Tras revelar que anota muchas cosas en libretitas desde el año 1964, recordó una anécdota que vivió en el dentista: "Entró un ladrón y nos robó con una tranquilidad tremenda. Y encima cuando me reconoció, me dijo parte del parlamento de Esperando la carroza".

El actor contó también que pronto viaja a España: "Vamos a estar cinco meses en Madrid, haciendo Parque Lezama. Es una obra preciosa que nos dio muchas satisfacciones. Como es mucho tiempo, me llevo libros, mi radio y algunas cosas para estar cómodo todos esos meses".