Descargo: uno de los gauchos que corrió a los mapuches de El Bolsón se defendió ante Tenembaum

La tensión social a raíz del conflicto mapuche por el reclamo de tierras en El Bolsón, provincia de Río Negro, parece estar al borde del estallido. El domingo, una persona perteneciente a esa comunidad fue asesinada, presuntamente por cazadores, en el paraje de Cuesta del Ternero. Y este lunes, una partida de gauchos a caballo corrió a rebencazos a un grupo de manifestantes encapuchados que provocaba destrozos en el centro cívico de la localidad.

“Hay que darles una buena paliza a esa gente”, dijo Víctor, uno de los gauchos que participó de la corrida, en una entrevista con Ernesto Tenembaum por radio Con vos.

El hombre dijo vivir en El Bolsón desde hace más de 15 años y contó que la trifulca se originó porque manifestantes emparentados con la comunidad mapuche que protestaban por el homicidio de Elías Garay Yem y el ataque a Gustavo Cabrera le pegaron al caballo de uno de los paisanos y que, por eso, comenzó la pelea.

Bariloche. Concentración pidiendo por seguridad ante los conflictos con mapuches. Marcelo Martínez

“Estábamos en una fiesta compartiendo cosas, tras mucho tiempo encerrados, y viene esta gente a hacerse dueños de todo. Uno se cansa porque el pueblo no sabe qué hacer, nadie nos defiende”, relató.

“No son gente de acá, además no son mapuches, mapuches eran los de antes que no rompían nada. Rompen la plaza, los negocios. El reclamo tienen que hacerlo en la policía, le echan la culpa al intendente pero no nos mandó él, nosotros salimos de la nada porque ya nos cansamos de que corten la ruta y un montón de cosas más”, agregó el paisano.

Y añadió: “A mi me salieron a corretear, ¿por qué corretean a la gente que no tiene nada que ver? Uno se cansa también, cortan la ruta y no podés pasar por ningún lado”.

Cuando Tenembaum le preguntó si la pelea contra los manifestantes pro mapuches fue “a los rebencazos”, Víctor respondió: “Sí, sí, con lo que venga nomás, porque hay que darle una buena paliza a esa gente, no merecen hacer reclamos rompiendo todo; si querés reclamar reclamalo, pero reclamalo bien, sin romper nada”.

En este punto, el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? le preguntó si no le parecía que actuando así “se empeoraban las cosas”, pero el entrevistado respondió que “esta gente [por los manifestantes], anda acuchillada [portando cuchillos], todos andan acuchillados, y nadie les hace nada porque siempre quieren tener la razón, ¿y quién nos escucha a nosotros? Los chicos no pueden salir a la calle, ¿Quiénes creen que son ellos?”.

26-11-2017 Pancarta reivindicativa mapuche

Fue en ese momento en el que intervino el columnista Gustavo Grabia, diciendo que “en las sociedades modernas se terminó la ley del más fuerte y es el Estado el que tiene que mediar entre dos actores en conflicto, y no que cada uno haga justicia por mano propia, ¿entiende?”, le preguntó. Y Víctor respondió: “Sí”

-¿Y entonces?

-Eso solo quería decir.

La escalada del conflicto mapuche en Río Negro

Minutos antes, Tenembaum había entrevistado a Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, la comunidad mapuche que mantiene un conflicto territorial en la zona de Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros de El Bolsón, quien sostuvo que se había levantado el acampe de protesta por los asesinatos de Elías Garay Yem y Gustavo Cabrera porque “no queremos un enfrentamiento de pobres contra pobres”.

“Esto es una discusión política que nadie quiere darse; el Estado argentino no se quiere hacer cargo de la deuda histórica que tiene con el pueblo mapuche”, dijo, y señaló al intendente Bruno Pogliano como responsable de las corridas.

“Aparecieron los gauchos borrachos, en estado de ebriedad, y entraron a pegarle a todo el mundo, personas a caballo muy borrachas pegándole a todo el mundo”, remarcó la portavoz de la comunidad en el conflicto de tierras.

La fuerte entrevista de Ernesto Tenembaum a un gaucho enfrentado con los mapuches Shutterstock

“¿Estaban borrachos?”, le preguntó después el conductor al gaucho Víctor. “Estábamos en una fiesta, no te vamos a decir que estábamos tomando gaseosa, pero ellos tampoco estaban frescos. El intendente no tiene nada que ver, nosotros estábamos con la familia”, respondió.

Cuando le preguntaron si tenía amigos o compañeros mapuches, el hombre fue terminante: “Ningún mapuche, uno sabe con qué gente se tiene que juntar y con qué gente no. No me junto con mapuches, mapuches eran los de antes”.

“¿Pero usted dice que los gauchos son todos buenos y los mapuches todos malos?”, intervino Tenembaum. “¿Y por qué dicen que nosotros somos malos? ¿Por qué salimos a defender lo nuestro? Estamos cansados de que ellos corten la ruta, que uno se quede callado y que nadie haga nada”.

Al final del diálogo, Grabia le preguntó cómo se imaginaba que se resolvería el conflicto, y Víctor respondió: “Cuando vuelvan, nosotros también los vamos a salir a corretear”.