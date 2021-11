El duro comentario de Feinmann sobre las declaraciones de Rafael Bielsa

Este lunes, en el pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas se refirieron a las desafortunadas declaraciones del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, a propósito de José Antonio Kast, el candidato a presidente chileno que sacó la mayor cantidad de votos en las elecciones del pasado domingo en el país trasandino.

La dura crítica de Feinmann tras las declaraciones de Bielsa

Cuando en el segmento compartido por los dos periodistas de LN+ estaban por repetir los dichos del diplomático, el conductor de El noticiero de LN+, se plantó y dijo, con dureza: “¿Hace falta escuchar a un mamarracho como este?”.

En declaraciones dadas a la radio El Destape este lunes por la mañana, Bielsa había dicho, entre otras cosas, que el candidato del Partido Republicano ganador de las elecciones chilenas, José Kast, pertenecía a una “derecha pinochetista y rupturista” y que había exhibido su “antiargentinismo”.

Las expresiones del embajador provocaron las quejas de las autoridades chilenas, que consideraron las palabras del diplomático como “una intromisión inaceptable”.

Rossi y Feinmann estaban hablando de esta situación provocada por Bielsa con el país vecino y expusieron un análisis muy crítico. “No podés tener un embajador que obligue al gobierno a decir: ‘No, son declaraciones por su cuenta’”, señaló el conductor de Hora 17. “No, es el representante del presidente en otro país”, apostilló Feinmann.

“Debería ser el representante del país, por encima del gobierno -apuntó Rossi-. Pero como estos son todos embajadores políticos, no de carrera... Imaginate que si el canciller es el señor (Santiago) Cafiero, imaginate su trayectoria, con lo que conoce del tema. O el anterior, Felipe Solá. La política exterior de la Argentina es esto”.

“Es paupérrima. Paupérrima”, acotó Feinmann. Más adelante, el conductor de El noticiero de LN+, al ver en pantalla una imagen de Bielsa, señaló: “Yo no sé cómo este señor todavía no renunció. Estoy seguro que no va a renunciar. No entiendo cómo el presidente a esta hora no le ha pedido la renuncia”.

Entonces, Rossi le sugirió a Feinmann: “Lo podríamos escuchar a Bielsa para la gente que se está sumando, ¿No?”

“¿Hace falta?”, fue la respuesta de Feinmann, que generó risas en el estudio. Y remató: “La verdad, ¿Hace falta escuchar a un mamarracho como este? Pero dale, ponelo”.

En efecto, en el pase pasaron entonces las declaraciones de Bielsa en las que hablaba de las frases “antiargentinas” y “xenófobas” del candidato chileno, y al regresar al piso, tomó la palabra Rossi para decir: “Un embajador que se mete en la campaña electoral, a opinar sobre los candidatos de un país en el que nos está representando es un mamarracho. Pero el problema es Fernández, que lo sostiene”.

“La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer”, completó la idea Feinmann, y luego se volvió sobre el resultado de las elecciones y lo que debería hacer Bielsa. “Se tiene que callar la boca. (Kast) Fue el más votado. Punto. Punto. Callate la boca”, concluyó, molesto.