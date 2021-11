Asesinato en El Bolsón: Aníbal Fernández volvió a cargar la responsabilidad sobre la provincia ante el recrudecimiento del conflicto mapuche

La tensión en Río Negro sufrió una nueva escalada luego del asesinato del integrante de la comunidad mapuche Quemquemtreu Elías Garay Yem en situaciones que aún se intentan esclarecer, mientras entre la provincia y el gobierno nacional se intensifican las versiones cruzadas por la responsabilidad en la zona del conflicto. Ante los pedidos que llegan desde el sur por mayor intervención y mejor calidad de acción de las fuerzas federales en ese territorio, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hoy volvió a cargar las tintas sobre la Policía local.

“El caso de El Bolsón tiene que ser conducido por la Policía de Río Negro, no por las fuerzas federales, que no cumplen esa función específica”, aseguró el funcionario en la conferencia de prensa que brindó esta mañana, a dos días del crimen de Yem, de 29 años, en el paraje Cuesta del Ternero, uno de los territorios ocupados.

“Eran 12 personas las que estaban en Cuesta del Ternero y no tenía sentido que nosotros traslademos personal para resolver ese tema, debía resolverlo con su fuerza [la gobernadora Arabela Carreras]”, destacó Fernández, que añadió: “Estamos haciendo lo que corresponde. Dijimos que íbamos a patrullar para evitar desmanes y lo conseguimos. No esto que está sucediendo, porque corre por cuenta de la Policía de Río Negro”.

Hasta el momento las versiones de cómo se dio el homicidio son tres: una intervención policial, que es la teoría que abonan los representantes mapuches y que es negada por las máximas autoridades de la provincia; una pelea interna dentro de la comunidad; y un ataque externo de personas que se oponen a las tomas.

Arabela Carreras y el jefe de la policía de Río Negro, Osvaldo Tellería Twitter @arabelacarreras

En tanto, el ministro afirmó: “En la Cuesta del Ternero el tema es dos personas de civil -lo que cuenta la gente que estaba ahí arriba- hablaron en principio, discutieron después y dispararon. Una persona está fuera de peligro y la otra recibió un tiro en la cabeza que lo mató. No sé cómo accedieron, debe ser fruto de la investigación”.

La respuesta al intendente Bruno Pogliano

El asesinato de Yem motorizó a la comunidad mapuche a cortar la ruta 40 -con agresión a los autos en medio del fin de semana largo- y también protestas en el centro de El Bolsón. Estas últimas, según Fernández, “no fueron generadas por la comunidad mapuche, sino por otros vivos que aprovechan la situación”.

El intendente de la ciudad, Bruno Pogliano, denunció públicamente que la Gendarmería “se guardó” durante los destrozos y Fernández hoy le respondió. “Dice que había tres gendarmes, que en algún momento los había, que habían sido retirados dejando la zona liberada: una expresión horrible en boca de un gobernante”, comenzó el ministro nacional.

“Desde las 18 la Gendarmería estaba en la ruta 40 por expresas instrucciones de custodiar que no hubiera cortes. Salió un oficio a las 22.11 que ratificó la situación y nos puso en la ruta 40 para evitar el corte: seis kilómetros hacia Bariloche, seis kilómetros hacia El Bolsón. Hemos estado participando activamente conforme a las decisiones judiciales ordenadas, no hemos dejado a nadie sin nada, lo que dice el intendente no es verdad. Recibimos instrucción judicial para garantizar que la ruta pueda ser transitada”, añadió Fernández.

En la rueda de prensa, el funcionario contó que una “legisladora de la zona”, a quien no identificó, le envío una nota al respecto de los hechos violentos en los territorios ocupados. “Cuenta quiénes son los dueños de la Cuesta del Ternero y ahí se empiezan a comprender algunos de los conflictos”, deslizó Fernández, que no obstante inmediatamente aclaró: “Hay una familia Rocco, lo cuenta esta nota... No tengo por qué darle crédito, ni por qué dejarla de lado a la hora de investigar”.