El Bolsón: las tres hipótesis que se investigan por el homicidio en territorio tomado por los mapuches

En medio un convulsionado clima social en El Bolsón, donde los propios vecinos dispersaron a caballo y fustazos a manifestantes proindígenas que reclamaban en el centro de la ciudad, la Justicia investiga tres posibles hipótesis sobre la muerte de un joven mapuche en territorios tomados en la zona de Cuesta del Ternero y las heridas de bala que recibió otro miembro de la comunidad, que se encuentra internado.

El episodio tuvo lugar el domingo en Cuesta del ternero, un paraje andino a unos 50 kilómetros de El Bolsón, cercano a El Maitén, una de las estaciones del tren de trocha angosta patagónico. Allí, por razones que se desconocen fue muerto a tiros Elías Garay Yem, de 29 años, y resultó herido Gustavo Cabrera, de 26 años, con dos tiros en el tórax. La situación se produjo en la zona donde la comunidad mapuche Quemquemtreu ocupa un predio desde septiembre pasado.

La policía de Rio Negro emitió un comunicado donde señaló que no intervino en la zona y que mantiene un cordón, pero que sus hombres no protagonizaron ningún enfrentamiento. “En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, el Gobierno de Río Negro informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación”. La policía dijo que la fiscalía provincial tomó declaraciones en el lugar de los hechos.

La Justicia investiga el episodio con muchas dificultades ya que para ingresar en el predio donde ocurrieron los hechos tienen que negociar con la comunidad mapuche que toma el lugar. De hecho, el cadáver de Elías Garay Yem se encontraba esta tarde todavía en Cuesta del Ternero sin haber podido ser llevado a la morgue del hospital de El Bolsón para efectuar la autopsia.

Cuesta del Ternero, Río Negro: operativo policial a 3 kilómetros de donde mataron a un joven mapuche. Marcelo Martínez - LA NACION

Durante la noche de ayer, el fiscal Francisco Arrien ingresó al predio ocupado y constató la existencia del muerto. Fue junto a la directora del Hospital de El Bolsón, personal de salud, personal del gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro y dos personas allegadas a quienes se encuentran ocupando el predio.

Por su parte, hoy llegó al lugar el fiscal Martín Lozada, junto a efectivos de la división Criminalística y Rastros de la policía rionegrina. Pero la comunidad mapuche le puso condiciones para dejarlo entrar. Le dijeron que ordene el retiro de las fuerzas policiales del Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate (COER) de la provincia para que pueda acceder al territorio.

Un vocero de la comunidad, Mauro Millán, dijo: “Lo que estamos exigiendo es que se nos brinde ese derecho humano básico para despedir a nuestro peñi (hermano), que las comunidades podamos acceder al lugar, que se desmilitarice, porque ellos pusieron este retén de seguridad con el COER y este es el resultado”.

Cuesta del Ternero, Río Negro: operativo policial a 3 kilómetros de donde mataron a un joven mapuche. Marcelo Martínez - LA NACION

En una conferencia de prensa en la que participaron Millán, lonko de la lof Pillañ Mawiza, y Nelson Ávalos, integrante de la APDH Regional Noroeste de Chubut, afirmaron que aún no ingresaron al predio los efectivos de Criminalística ni el fiscal. Algunos integrantes de la APDH conversaron hoy con el fiscal Lozada y le informaron las condiciones que la comunidad Quemquemtreu puso para retirar el cuerpo. La condición principal era que se retiren definitivamente del lugar los efectivos policiales del COER, que controlan la ruta 6 desde hace casi dos meses. Desde la APDH y otras organizaciones venían denunciando y repudiando “acciones de acoso y hostigamiento realizadas por personal de seguridad pertenecientes al COER hacia la comunidad”.

“Queda claro que la Policía de Río Negro, el grupo COER, está involucrado. Nosotros estuvimos 52 días en el acampe humanitario sin poder ingresar al territorio. ¿Cómo ingresaron, entonces, estos sicarios? ¿Y cómo salieron, armados? Se inaugura una historia trágica que es el sicariato. Pero vamos a pelear hasta el final para determinar quiénes son los ideólogos de este asesinato”, acusó Millán.

Luego de las pericias en el terreno de Cuesta del Ternero, se espera que decenas de personas se acerquen al lugar para despedir los restos de Garay. La comunidad mapuche recibió también el compromiso de la fiscalía de dejar ingresar a quienes se acerquen hasta la tranquera del territorio en el momento en que saquen el cuerpo.

Tres hipótesis

Fuentes oficiales de Rio Negro dijeron a LA NACION que se analizan tres hipótesis en torno al incidente: una intervención policial, descartada por las máximas autoridades de la provincia y alimentada por los mapuches; una pelea entre los propios integrantes de la comunidad mapuche; y un ataque externo de personas contrarias a las tomas, que la hubieran emprendido a tiros contra los ocupantes del lugar. Los testimonios hablan de personas con armas largas vestidas como cazadores, lo que también es raro dado que nadie podía ingresar al predio rodeado por policías.

Las autoridades le tomaron declaración a un vecino de un campo privado a los territorios ocupados y a la persona que llevó a Cabrera al hospital.

Anoche, cuando se confirmó la muerte de Garay y las heridas de Cabrera, decenas de personas se autoconvocaron en el centro de El Bolsón, frente a la fiscalía y en el hospital: rompieron carteles y vidrieras de los comercios y prendieron fuego en cuatros esquinas del centro de la ciudad, a metros de dos estaciones de servicio. Un camión de bomberos que iba a atender una emergencia fue atacado a piedrazos por los manifestantes en la creencia que iba a sofocar las fogatas en la calle.

Cuesta del Ternero, Río Negro. Operativo policial a 3 kilómetros de donde mataron a un joven Mapuche. Osvaldo Tellería, jefe de Policía de la Provincia. Marcelo Martínez - LA NACION

Sin presencia de la Gendarmería que opera en el lugar, el fin de las protestas se produjo cuando un grupo de hombres a caballo y vecinos que estaban celebrando el Pre Cosquín corrieron a los manifestantes a golpes de rebenque y fustazos. Periodistas locales dijeron que hubo golpes de puño y que se escucharon disparos al aire. Todo terminó a la 1.30.

Por la tarde se había activado un corte de la ruta 40 a altura de Villa Mascardi, que demoró durante cuatro horas a los turistas que intentaban circular. Fuentes oficiales de la provincia indicaron que un matrimonio mayor de turistas que manejaba su auto por la zona de El Maitén fue atacado a piedrazos, con destrozos en el vehículo.

A esta situación de tensión se sumó el cruce político entre el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, quien ayer atribuyó la muerte “al discurso del odio”, politizando el hecho antes de que hubiera certezas sobre lo ocurrido. El intendente la acusó de atizar el conflicto que derivó en los destrozos en El Bolsón.

“Sr. Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, jamás expresé que la policía reprimió. Sea más serio en sus comentarios y respete el dolor del pueblo mapuche”, publicó Odarda en Twitter. Pogliano dijo que analiza denunciarla penalmente y pedirle al Ministerio de Seguridad que encabeza Aníbal Fernández que intervenga en la zona para “recuperar la paz social”.