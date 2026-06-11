Después de sus 14 Movistar, Ricardo Arjona visitó la Patagonia junto a su esposa y mostró impresionantes postales del recorrido

En medio del récord histórico que alcanzó al llenar 14 Movistar Arena, el cual lo llevó a sumar seis nuevas fechas para julio, Ricardo Arjona decidió tomarse un descanso y se instaló unos días en el sur de Argentina junto a Deisy Arvelo y el hijo de ambos, Nicolás, de 16 años.

Ricardo Arjona decidió tomarse un descanso y se instaló unos días en el sur de Argentina junto a Deisy Arvelo y el hijo de ambos, Nicolás, 16 años (Foto: Instagram/@ricardoarjona)

“El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño”, escribió en la descripción del posteo que realizó en su perfil de Instagram, en el que acumula 7.2 millones de seguidores.

El cantautor eligió una vestimenta invernal muy relajada y fiel a su estilo informal: gorros de lana con visera, anteojos oscuros, pantalones holgados y abrigos rústicos de texturas pesadas (Foto: Instagram/@ricardoarjona)

El álbum fotográfico que el artista compartió con sus fanáticos es el fiel reflejo de una travesía inolvidable en el corazón de la provincia de Santa Cruz. Para esta aventura, el cantautor eligió una vestimenta invernal muy relajada y fiel a su estilo informal: gorros de lana con visera, anteojos oscuros, pantalones holgados y abrigos rústicos de texturas pesadas.

La familia Arjona aprovechó al máximo su estadía y realizó las excursiones más emblemáticas que ofrece este destino internacional (Foto: Instagram/@ricardoarjona)

La familia aprovechó al máximo su estadía y realizó las excursiones más emblemáticas que ofrece este destino internacional. Una de las actividades principales consistió en una navegación exclusiva por las aguas de color turquesa del Lago Argentino. Desde la cubierta de la embarcación, el músico contempló la inmensidad de las paredes de hielo que se erigen sobre el agua. Incluso se tomó el tiempo para retratarse de manera divertida con un enorme fragmento de hielo entre sus manos.

La travesía no quedó solo en la contemplación desde el barco. El grupo familiar se calzó el equipamiento de seguridad necesario, compuesto por cascos y grampones especiales, para vivir la experiencia extrema de una caminata sobre la superficie del glaciar Perito Moreno. En esa imponente masa blanca y azulada, los tres desafiaron las bajas temperaturas y se fotografiaron sobre las pasarelas y el hielo firme, en una muestra clara de su espíritu aventurero.

En una de las capturas más emotivas de la secuencia, se puede ver a Arjona y a Arvelo en un abrazo espontáneo (Foto: Instagram/@ricardoarjona)

Más allá de la adrenalina por las excursiones físicas y el asombro ante la inmensidad de la provincia santacruceña, las imágenes también revelaron el lado más íntimo, tierno y romántico de la pareja. En una de las capturas más emotivas de la secuencia, se puede ver a Arjona y a Arvelo en un abrazo espontáneo.

El intérprete de “Fuiste tú” capturó la mística del lugar desde el balcón de su hospedaje durante el atardecer (Foto: Instagram/@ricardoarjona)

Hacia el final de la estadía, los ritmos acelerados de las excursiones dieron paso a la calma absoluta. El intérprete de “Fuiste tú” capturó la mística del lugar desde el balcón de su hospedaje durante el atardecer. Con el sol bajo en el horizonte y el reflejo dorado sobre el agua, el músico ratificó que la Patagonia argentina se convirtió en el refugio perfecto para desconectarse de las presiones de la fama. Este viaje familiar significó una pausa muy necesaria que le permitió recargar energías antes de retomar los ensayos y volver a subir a los escenarios para reencontrarse con su público.

Algunos de los comentarios que Ricardo Arjona recibió tras su visita al Sur (Foto: Captura Instagram/@ricardoarjona9

“Nos dio mil shows y nos publicita el país al mundo”; “Qué hermosa te queda Argentina, mi flaco hermoso”; “Ay Ricardo! Qué linda te sienta la Argentina” y “Hermosas imágenes, hermosa familia! Gracias por tu tiempo en nuestro país. Gracias por tu música maravillosa”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron orgullosos los argentinos.