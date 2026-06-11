Después de sus 14 Movistar, Ricardo Arjona visitó la Patagonia junto a su esposa y mostró impresionantes postales del recorrido
El cantautor guatemalteco se tomó un respiro antes de retomar su exigente agenda de shows y viajó a El Calafate, donde disfrutó de unos días en familia
- 3 minutos de lectura'
En medio del récord histórico que alcanzó al llenar 14 Movistar Arena, el cual lo llevó a sumar seis nuevas fechas para julio, Ricardo Arjona decidió tomarse un descanso y se instaló unos días en el sur de Argentina junto a Deisy Arvelo y el hijo de ambos, Nicolás, de 16 años.
“El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño”, escribió en la descripción del posteo que realizó en su perfil de Instagram, en el que acumula 7.2 millones de seguidores.
El álbum fotográfico que el artista compartió con sus fanáticos es el fiel reflejo de una travesía inolvidable en el corazón de la provincia de Santa Cruz. Para esta aventura, el cantautor eligió una vestimenta invernal muy relajada y fiel a su estilo informal: gorros de lana con visera, anteojos oscuros, pantalones holgados y abrigos rústicos de texturas pesadas.
La familia aprovechó al máximo su estadía y realizó las excursiones más emblemáticas que ofrece este destino internacional. Una de las actividades principales consistió en una navegación exclusiva por las aguas de color turquesa del Lago Argentino. Desde la cubierta de la embarcación, el músico contempló la inmensidad de las paredes de hielo que se erigen sobre el agua. Incluso se tomó el tiempo para retratarse de manera divertida con un enorme fragmento de hielo entre sus manos.
La travesía no quedó solo en la contemplación desde el barco. El grupo familiar se calzó el equipamiento de seguridad necesario, compuesto por cascos y grampones especiales, para vivir la experiencia extrema de una caminata sobre la superficie del glaciar Perito Moreno. En esa imponente masa blanca y azulada, los tres desafiaron las bajas temperaturas y se fotografiaron sobre las pasarelas y el hielo firme, en una muestra clara de su espíritu aventurero.
Más allá de la adrenalina por las excursiones físicas y el asombro ante la inmensidad de la provincia santacruceña, las imágenes también revelaron el lado más íntimo, tierno y romántico de la pareja. En una de las capturas más emotivas de la secuencia, se puede ver a Arjona y a Arvelo en un abrazo espontáneo.
Hacia el final de la estadía, los ritmos acelerados de las excursiones dieron paso a la calma absoluta. El intérprete de “Fuiste tú” capturó la mística del lugar desde el balcón de su hospedaje durante el atardecer. Con el sol bajo en el horizonte y el reflejo dorado sobre el agua, el músico ratificó que la Patagonia argentina se convirtió en el refugio perfecto para desconectarse de las presiones de la fama. Este viaje familiar significó una pausa muy necesaria que le permitió recargar energías antes de retomar los ensayos y volver a subir a los escenarios para reencontrarse con su público.
“Nos dio mil shows y nos publicita el país al mundo”; “Qué hermosa te queda Argentina, mi flaco hermoso”; “Ay Ricardo! Qué linda te sienta la Argentina” y “Hermosas imágenes, hermosa familia! Gracias por tu tiempo en nuestro país. Gracias por tu música maravillosa”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron orgullosos los argentinos.
Otras noticias de Ricardo Arjona
Tras agotar 14 funciones. Ricardo Arjona suma tres shows en Buenos Aires: precios, fechas y cómo comprar las entradas
“Me cumplió un sueño”. Ricardo Arjona eligió a Momi Giardina para un emotivo momento en pleno show
Emotivo. El encuentro entre Arjona y la Mona Jiménez: elogios, admiración mutua y un entrañable abrazo
- 1
En fotos: Mirtha Legrand brilló en el desfile de Roberto Piazza y Patricia Bullrich acaparó todas las miradas
- 2
El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei
- 3
“No tengo un físico para hacer televisión”: fue una voz icónica de la radio y la TV y dobló el clásico programa de Benny Hill
- 4
El día de la revelación: preguntas inquietantes y maestría narrativa en otra muestra de la imaginación de un artista superior