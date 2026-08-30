Detuvieron a Callejero Fino: circulaba sin patente y tenía una Glok con los números borrados

El rapero conocido como Callejero Fino, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, fue detenido en las últimas horas por la policía bonaerense en un control cuando circulaba por el municipio de Tigre con una camioneta sin patente.

Pero al identificarlo, los policías encontraron dentro del vehículo un arma no registrada y con los números borrados.

Efectivos del destacamento Villa La Ñata (Comisaría Tigre 4ª) junto a personal del Centro de Operaciones Tigre (COT), interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok que transitaba sin las correspondientes patentes en la intersección de la calle Italia y la Ruta 27, según pudo saber LA NACION.

Detuvieron a Callejero Fino: circulaba por Tigre con una camioneta sin patentes y armado. Policía Bonaere

Junto a Callejero Fino fueron identificados otros dos hombres. Al volante iba el rapero. Según pudo saber este diario, el artista les dijo a los policías que iba camino al cumpleaños de la pareja de María Becerra, (J Rei), y que no tenía en ese momento los papeles de su camioneta. Además, los uniformados hablaron con su acompañante, un joven de 27 años identificado como S. J. R. y domiciliado en Presidente Derqui.

Tras revisar el rodado, los efectivos hallaron una pistola marca Glock calibre .40 con numeración suprimida, sin portación y de dudosa procedencia, un cargador y municiones.

Detuvieron a Callejero Fino: circulaba por Tigre con una camioneta sin patentes y armado. Policía Bonaere

Detuvieron a Callejero Fino: circulaba por Tigre con una camioneta sin patentes y armado. Policía Bonaere

La Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez dispuso entonces la aprehensión de ambos hombres y el inicio de actuaciones por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. Según pudo saber este diario, Callejero Fino continuaría detenido hasta por lo menos este lunes, cuando sea convocado por la Justicia.

No es la primera vez que el reconocido cantante de RKT queda involucrado en un hecho policial. Cuando tenía 20 años, Alvarenga fue condenado a seis años de prisión por un robo. Solo estuvo preso cinco meses en una cárcel para luego continuar con la pena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica. Para 2023, cuando cumplió la pena, el artista estaba consolidado en el mundo de la música.