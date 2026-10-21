Detuvieron en Tigre a un streamer acusado de pegarle a su novia: la discusión se transmitió en vivo

La policía detuvo en Tigre al streamer uruguayo Santiago Quintana de León, de 28 años y conocido en redes sociales como Chaipa7, tras ser acusado de violencia de género por su pareja. La agresión ocurrió en la vivienda que ambos comparten, después de una discusión que se transmitió en vivo.

Agentes de la patrulla municipal de Tigre llegaron el pasado jueves al lote 78 del barrio cerrado Barrancas del Lago, en Nordelta, tras recibir un llamado al 911. La propia Lara Magalí Rapallo fue quien hizo la llamada y denunció que su novio le había pegado dentro de la propiedad.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la víctima y la joven contó que, antes de la agresión, mantuvieron un cruce verbal que se emitió en vivo por sus plataformas. Más tarde, según su testimonio, el acusado la atacó físicamente con fuertes golpes y patadas dentro del inmueble.

El streamer y su novia, conocida como Naotzumi

Una ambulancia fue hasta la vivienda para asistir a la denunciante y los médicos comprobaron que la joven tenía una herida visible producto de un golpe en el pómulo izquierdo. Por su parte, el creador de contenido, que tiene 72,6 mil seguidores con el usuario “Chaipa7” en la plataforma de streaming Kick, presentaba un arañazo.

Ante la confirmación de las marcas físicas de la agresión, la fuerza de seguridad detuvo a Quintana de León en el lugar. En paralelo, la joven fue trasladada a la comisaría, bajo el protocolo correspondiente para víctimas de violencia de género.

Parte de la pelea que se emitió en vivo

Además, tras el episodio, la propia víctima envió una serie de mensajes en los que explica que sufrió un episodio de violencia de género. “Gracias a todos los comentarios y a que se quiso hacer el gracioso en el stream de Xown, y que todos lo incentivaron a que pelotudee con el auto. Se quiso hacer el machito cuando llegamos a casa y me desfiguró la cara a piñas”.

“Y por gracioso pasó todo el día en una celda 2x2 meando en un balde. Y para los que dijeron que si durmió en un sillón? No durmió en un sillón. Durmió en el piso”, escribió Rapallo.

El video previo y la causa

La secuencia previa quedó registrada en un video que se transmitió en vivo mientras la pareja circulaba en dos autos distintos a altas velocidades por la avenida del Libertador, a la altura del municipio de Vicente López. En las imágenes se observa la discusión entre ambos a los gritos de vehículo a vehículo en la vía pública. Durante el cruce, el streamer insultó a la joven desde su auto: “¡Cerrá el orto, mogólica! ¡Cerrá el orto!”.

Los chats publicados por la novia del streamer

En la misma grabación se escucha la respuesta de Rapallo desde el otro coche: “Te aviso que tu seguro está a mi nombre, si chocamos los dos no te va a cubrir”. El material audiovisual fue incorporado a la causa que tramita en la UFI de Género de Tigre como prueba del contexto de agresiones previas al ataque dentro del inmueble.

El caso quedó a cargo del fiscal Julio Petrucci, al frente de la UFI de Género de Tigre, quien dispuso formalmente la aprehensión del streamer, por el momento bajo la imputación del delito de lesiones agravadas.